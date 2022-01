Voo direto de São Paulo para Montréal está de volta na Air Canada

Por Nathalia Molina*

O voo direto de São Paulo para Montréal foi lançado pela Air Canada no início de 2020, pouco antes da pandemia. Após sua suspensão devido à covid, ele foi retomado pela companhia aérea no fim de 2021, com quatro frequências por semana. Essa ligação com a província de Québec facilita o acesso para turismo no Canadá francês e em Mont Tremblant, principal destino de neve e esqui nessa parte do país.

Com o surgimento da ômicron, o país voltou a exigir o exame PCR na entrada – leia sobre viagem ao Canadá e covid para saber todas as exigências para fazer turismo para lá, incluindo vacinas, testes e o formulário online ArriveCAN. Verifique a situação da pandemia e as regras em vigor na província que for visitar porque elas são definidas por cada governo regional.

Dias e horários dos voos para Montréal e Toronto

Toronto, cidade mais visitada por brasileiros no Canadá, é o hub da companhia aérea, ponto central de distribuição de voos pelo país. O voo da Air Canada rumo à metrópole canadense voltou a ser diário, com saída de São Paulo, a bordo do Boeing 787 Dreamliner, principal avião da frota da Air Canada. A companhia aérea também reforçou as rotas para Toronto e Montréal a partir de outros destinos da América do Sul, como Buenos Aires, Santiago e Bogotá.

Todo dia parte avião da Air Canada de São Paulo para Toronto às 22h55, com chegada prevista para as 10h50 na cidade canadense. Já o voo para Montréal sai de São Paulo (segunda, terça, quinta e sábado) às 21h45 e aterriza lá às 6h. No sentido contrário (segunda, quarta, sexta e domingo), a saída ocorre às 21h50 e o pouso é estimado para as 9h50.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja