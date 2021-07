Voo fretado é lançado com pacotes para o Santuário de Aparecida (SP)

Por Nathalia Molina*

Voos fretados para São José dos Campos são lançados no turismo religioso no Brasil, como parte da oferta de pacotes aéreos para o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A iniciativa das operadoras Turismo da Fé e Senator Tour Operator, com a OMNI Aviation, começa com saídas do Rio de Janeiro e depois segue com grupos partindo de Brasília e de Belo Horizonte.

As empresas pretendem organizar roteiros com aéreo também para outros destinos religiosos paulistas, caso do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá (SP) e a Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O fretamento, além de um tempo menor de viagem, possibilita preços menores nos pacotes aéreos.

Na viagem para Aparecida, os viajantes recebem a bordo refeições quentes, uma garrafa de água no formato da santa padroeira do Brasil e uma nécessaire com álcool em gel, um terço, um vidrinho com água benta e um mapa do destino visitado. O avião usado é o turboélice ATR-42-500, com 47 lugares.

O desembarque é realizado no Aeroporto Internacional de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, localizado a 80 quilômetros do complexo em Aparecida. Saindo do Rio de Janeiro, o pacote de duas noites para Aparecida custa a partir de R$ 1.499, com meia pensão, traslados, passeio com guia e ingressos no santuário. Mais informações: turismodafe.com.br e senator.com.br.

