Voo São Paulo-Boston da Latam começa no domingo com 75% de ocupação

Por Nathalia Molina*

No domingo, a Latam volta a todos os destinos nos Estados Unidos que mantinha até o início das restrições da pandemia. O retorno do voo direto São Paulo-Boston já conta com 75% de ocupação. Sem precisar fazer uma conexão, o viajante brasileiro economiza cerca de 3 horas no trajeto.

De São Paulo para Boston, os voos saem às 22h50, às quartas, às sextas e aos domingos. No sentido contrário, a partida é às 17h30, às segundas, às quintas e aos sábados. O avião usado nessa viagem é um Boeing 787-9, para até 300 passageiros, sendo 30 na classe executiva, 57 na Economy+ e 213 na econômica.

Nos Estados Unidos, além da capital do Estado de Massachusetts, a Latam mantém rotas para Nova York, Orlando e Miami. Serão 192 voos para o país em novembro. A empresa tem agora as seguintes frequências por semana para o país: Guarulhos-Nova York (sete vezes), Guarulhos-Orlando (três), Guarulhos-Miami (dez) e Fortaleza-Miami (uma).

Voos internacionais da Latam

Atualmente, a companhia já voa diretamente do Brasil para 21 dos 26 aeroportos internacionais para onde ia antes da covid: Assunção, Barcelona, Bogotá, Boston, Buenos Aires/Aeroparque, Buenos Aires/Ezeiza, Cidade do México, Frankfurt, Lima, Lisboa, Londres, Madri, Mendoza, Miami, Milão, Montevidéu, Nova York, Orlando, Paris, Roma e Santiago. A volta da frequência SP-Joanesburgo está marcada para julho de 2023.

A Latam, que em setembro transportou em torno de 235 mil pessoas entre o Brasil e o exterior, lidera o mercado internacional no Brasil há oito meses, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades