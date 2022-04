Voos da Gol para Orlando e Miami, partindo de Brasília, voltam em maio

Nathalia Molina*

Em maio, os voos da Gol para Orlando e Miami estão de volta. Com o avião partindo de Brasília, um dos hubs da companhia, a companhia aérea aposta na conectividade com 37 destinos brasileiros. Como os aviões para os Estados Unidos costumam partir do Sudeste, a volta dessa opção pode facilitar a viagem de passageiros de regiões como o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. Lançadas em novembro de 2018, as duas rotas internacionais da Gol estão suspensas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Para as duas cidades americanas, são quatro frequências semanais em direção à Flórida. O voo para Orlando será retomado em 13 de maio, e o de Miami, no dia 17 do próximo mês. Nos dois casos, a aeronave usada será o Boeing 737 MAX, com classe Premium Economy e na configuração internacional, para 176 passageiros.

Dias e horários dos voos da Gol para os Estados Unidos

A viagem da Gol para os Estados Unidos é feita de dia, enquanto o retorno ao Brasil é realizado durante a noite, e isso vale tanto para a cosmopolita Miami quanto para a capital mundial dos parques temáticos. Orlando está sempre na lista de destinos preferidos de brasileiros por reunir Disney, SeaWorld e Universal numa mesma viagem.

O avião parte rumo a Orlando às 9h50 de Brasília e pousa às 17h10. A aeronave deixa a Flórida às 22h10, com aterrissagem no Brasil às 7h10 do dia seguinte. Há voos às segundas, às quartas, às sextas e aos sábados.

Para Miami, as viagens nos dois sentidos são realizadas às terças, às quintas, aos sábados e aos domingos. A decolagem de Brasília ocorre às 10h, e o pouso na Flórida, às 17h05. Na volta, a partida é às 21h30, com chegada às 6h20.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja