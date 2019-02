Vulcão, terremoto, tempestade de areia: uma viajante entre forças da natureza

Por Rafaela Borges, editora do Jornal do Carro

Vou começar pelo fim: outubro de 2018, no Bahrein, pequeno país no Oriente Médio. Estava à tarde na praia artificial do hotel quando, do nada, teve início uma poderosa e assustadora tempestade de areia.

No mesmo dia, durante o jantar, ao relatar a experiência da tarde a um colega mexicano muito parecido com Pai Mei, o personagem de Tarantino em Kill Bill (2003 e 2004), contei também a ele a história que você vai ler agora. Ele ficou bastante assustado. E disparou: “Nunca mais vou ter coragem de viajar com você”.

E pode ser que ele tenha razão: eu sou como Tom Hanks em um meme que circulou por aí meses atrás, e que lista as tragédias pelas quais passaram os personagens viajantes do ator ao longo dos anos. Me identifiquei totalmente.

Enquanto Hanks costuma ter problemas com aeronaves, comigo os dramas envolvem sempre a força da natureza. Nos últimos oito anos, em viagens, tive de lidar com nada menos que quatro desastres naturais. Um a cada dois anos.

Porém, se um dia você topar comigo em um avião rumo a terras estrangeiras, não se assuste. Minhas experiências com a força da natureza sempre terminam bem. E, após o susto, restam boas histórias para contar: essas mesas que você lê a seguir.

O VULCÃO DE NOME IMPOSSÍVEL

Eu não estava no local da erupção. Aliás, quase ninguém estava. Era remoto demais, mas causou um estrago e tanto na malha aérea mundial – especialmente na europeia.

Na primeira quinzena de abril de 2010, eu estava na bela região de La Rioja, norte da Espanha. No dia de deixar Rioja em direção a Paris, de onde partiria meu voo de retorno ao Brasil, a BBC divulgou pela manhã notícias alarmantes: a erupção do vulcão Eyjafjallajökull (juro que não escreverei este nome de novo), na Islândia, que começara em março, atingira proporções catastróficas. Suas cinzas eram um risco para voos em toda a Europa. Os aeroportos se preparavam para fechar.

Meu voo de Rioja a Paris, no fim daquela manhã, transcorreu sem problemas. Porém, ao chegar à capital da França para fazer o check-in de retorno ao Brasil, a companhia aérea avisou que o voo seria antecipado para tentar decolar antes do fechamento do aeroporto Charles de Gaulle.

E, ainda assim, era grande o risco de não decolarmos, o que significaria ficar por tempo indeterminado em Paris.

Na área de embarque, centenas de pessoas desistiam de viajar. Outras se desesperavam, pois precisavam chegar a seus destinos. Nos painéis, 90% dos voos já estavam cancelados.

Embarquei e fiquei por cerca de duas horas em uma fila, até o comandante finalmente dizer: “Decolagem autorizada”. Uma companheira que estava em meu grupo de viagem, porém, acabou ficando para trás.

Depois, contou que meu voo foi um dos últimos a decolar, e que passou uma semana em Paris, tendo de comparecer todos os dias ao aeroporto, de mala e cuia, para saber se seu voo sairia naquele dia. Detalhe: ela se hospedou em um hotel no centro da cidade, pois os próximos ao aeroporto estavam lotados.

A AMEAÇA DE FURACÃO

Cheguei a Miami em agosto de 2011. Era alto verão, e eu estava louca para cair na água do mar. Eram meus últimos dois dias de férias. Depois, me reuniria a um grupo para uma conferência de imprensa.

Porém, minha estada em Miami já começava mal. O mar estava infestado de águas vivas. Era impossível entrar na água.

O pessoal do hotel estava associando o fenômeno ao já anunciado furacão que era esperado para a Flórida dentro de dois ou três dias.

Nos dois ensolarados dias seguinte, só se falava naquele furacão, que viria do Caribe. O clima era de tensão, mas a vida continuava normal. Na véspera da data estimada para a chegada do furacão, as notícias já eram menos alarmantes: era a grande a possibilidade de ele atingir Miami com pouca força, sem gerar desastre. O mais provável é que ficasse no mar.

Havia poucas recomendações de segurança. Não deveríamos sair do hotel se os ventos estivessem mais fortes que o normal. Ao acordar, no dia seguinte, havia uma tempestade muito forte.

Entrei em contato com a recepção para saber sobre o furacão. Ele não viria: havia ficado no mar. O reflexo era aquela tempestade, que terminaria rapidamente.

Foi tão tranquilo que meu voo, naquela noite, nem foi cancelado. Houve alguns cancelamentos apenas na parte da manhã, no aeroporto de Miami.

Nesse caso, foi muito mais tensão do que perrengue. Mas fiquei bastante chateada com as águas vivas que me impediram de curtir o mar da Flórida no alto verão.

O TERREMOTO

Algum tempo depois, em 2012, eu estava em Santiago, no Chile. Desta vez, não houve tensão, nem expectativa. Terremotos vêm de uma vez, sem aviso.

Estava em uma conferência no hotel Sheraton, que ocupa seis andares de um prédio bastante antigo. Havia algumas pessoas do grupo hospedadas no hotel ao lado, com 20 andares e uma estrutura mais moderna, pronta para lidar com eficiência com a força da natureza.

Eu estava no segundo andar do Sheraton. No meio da noite, fui acordada com quadros batendo. Levantei para ir ao banheiro e me senti como em uma escuna em alto mar. O chão parecia flutuar.

Porém, estava com tanto sono que nem algumas pessoas gritando no corredor me fizeram entender que a força da natureza estava agindo. Voltei para a cama e dormi. Achei que estivesse sonhando.

No dia seguinte, pela manhã, uma amiga, à época moradora de Santiago, ligou no hotel para falar comigo: “E aí, se assustou muito com o terremoto?” Foi aí que me dei conta do que tinha acontecido.

Outra amiga, que estava no sexto andar do Sheraton, sentiu o terremoto muito mais que eu. E ficou apavorada. Quanto mais alto se está, mais forte é a sensação de tremor.

O pessoal do prédio mais novo que estava abaixo do décimo andar nem sentiu nada. O tremor, não muito forte, não foi nem capaz de despertá-los. Já outra amiga, que estava no 21°, olhou debaixo da cama à procura de alguma entidade do mal, acreditando ser esta a causa do tremor.

Terminou tudo bem. Não houve grande estrago em Santiago, exceto alguns quadros no chão.

TEMPESTADE DE AREIA

De minhas experiências com a força da natureza, essa foi a mais assustadora. Aconteceu em outubro do ano passado, no Bahrein, Oriente Médio.

Fui à praia do hotel, e o sol estava forte. Não havia vento nenhum. Cheguei a entrar na água e tirar algumas fotos.

Voltei à minha cadeira, sob um guarda-sol e, alguns minutos depois, sem nenhum aviso, teve início uma forte ventania. De uma hora para outra, eu era praticamente engolida pela areia.

Um guarda-sol voou em minha direção. Em seguida, cadeiras começaram a decolar. Tudo isso em segundos.

Sem entender direito o que estava acontecendo, deixei a praia e corri em direção ao interior do hotel. Não antes de uma cadeira atingir minhas costas.

Na praia, tudo era de plástico. Felizmente. Eu fiquei com um roxo das costas depois, pois a pancada foi forte, mas sem maiores consequências.

O caminho entre a praia e o interior do hotel, por uma alameda rodeada por árvores, era longo. E foi assustador. As folhas balançavam ao som do vento, a areia invadia meus ouvidos e machucava meus olhos. Pessoas corriam e gritavam ao meu lado.

Já próxima a chegar ao interior do hotel, uma árvore caiu na minha frente. Era pequena, e não atingiu ninguém, felizmente.

Mais tarde soube que, embora as tempestades de areia sejam muito comuns no Bahrein, aquela teve uma força além da normal.

Quando à areia que entrou em meu ouvido, mesmo com muitos banhos e excesso de cotonete, demorei dois dias para conseguir me livrar dela completamente.

E você, já enfrentou as forças na natureza em suas viagens?

