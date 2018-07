Viagens de luxo por Karina Sell

Safari em Ngorongoro na Tanzânia, a maior cratera do mundo!

Era por volta das oito horas da manhã quando fomos acordados com um leve toque na porta do nosso quarto, no Lodge & Beyond Ngorongoro, na Tanzânia. Se tratava do nosso mordomo particular deixando um cafezinho com biscoitos. Uma maneira gentil e agradável de tentar nos arrancar daquele quarto, ainda aquecido por uma fraca chama