Aproveitando o Inverno em Barcelona

O inverno em Barcelona é um ótimo período para aproveitar a cidade com calma e fugir do turismo em massa do verão ou para quem quer fazer uma viagem durante o inverno europeu mas quer fugir de dias chuvosos ou de muito frio e neve como em outros destinos.

Mesmo durante o inverno em Barcelona, os dias são ensolarados e a temperatura dificilmente fica menos de 11 graus durante o dia. Por isso mesmo no inverno, ainda é possível tomar um vinho ou fazer programas em áreas externas.

Aproveite o inverno em Barcelona para conhecer as atrações turísticas

Como é um período bem mais tranquilo, é o momento ideal para quem visita a cidade pela primeira vez, pois assim pode visitar com calma atrações turísticas e as obras de Gaudí. Como por exemplo, a Sagrada Família, Casa Batlló e Parque Guell que estão sempre muito lotados. Outro lugar que adoro e recomendo é a Casa De la Musica Catalana e Casa Vicens.

Para quem quer fazer compras também é o momento perfeito. Além das lojas estarem com menos movimento, em janeiro por exemplo, há ótimos descontos.

Já restaurantes, como é um período de baixa temporada, muitos aproveitam a época para fechar e dar férias para os funcionários ou fazerem melhorias. A parte boa é que muito dos melhores restaurantes estão em hotéis e por isso atendem normalmente.

Roteiro completo por Barcelona

Lugares mais Instagramers de Barcelona

Hospedagem

Durante os dias que tiramos para aproveitar o inverno em Barcelona nos hospedamos no Mandarin Oriental Barcelona, que é sem dúvidas um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Quando fui pesquisar onde ficar em Barcelona e descobri que o hotel havia sido desenhado pela arquiteta Patricia Urquiola, já começou a pesar muito na minha decisão. Pois já fui em outros hotéis feitos por ela e simplesmente amei.

E não teve outra, o hotel tem um design contemporâneo, sofisticado e “clean”. Todos muito aconchegantes, em cada lugar que a gente entrava dava preguiça de sair e ao mesmo tempo querer ir para aproveitar o outro também.

Outra coisa que eu amei no Mandarin hotel Barcelona, foi sua localização. Ele fica no Eixample, que é pra mim o melhor lugar para ficar em Barcelona, e sem dúvidas meu bairro predileto. Excelente para quem quer fazer compras, as melhores lojas ficam por ali, restaurantes e atrações turísticas como Casa Battló e La Pedreira estão apenas alguns minutos caminhando do hotel. Só para terem idéia, o hotel tem vista para a Casa Battló.

Suíte

Nos hospedamos na suíte studio, um quarto muito espaçoso onde a cama é apenas um elemento de aconchego de um living room. Com varanda privada e vista para o jardim do hotel, é preciso muito esforço para conseguir sair desse quarto. O banheiro segue com o pé direito alto, janelas que vão do chão ao teto e ambiente amplo assim como a suíte. As amenities são da Miriam Quevedo, uma marca de produtos de luxo de Barcelona. Eu sinceramente não conhecida mas gostei muito.

Spa

Assim como todos os hotéis do grupo, o spa do Mandarin hotel Barcelona é fantástico. Aproveitei para fazer a massagem que é a assinatura do hotel e foi quase viajar para outro planeta. Depois de escolher entre uma infinidade de óleos, a massagem de corpo inteiro, que mistura diversas técnicas orientais durou uma hora e meia e você sai de lá flutuando.

O spa tem possui sauna e piscina externa e interna essa última super importante para os dias de inverno em Barcelona.

Dicas de restaurantes

O recém inaugurado Marea Alta Marea Baja, Lasarte restaurante com 3 estrelas Michelin e também os dois restaurantes do próprio Mandarin Oriental, sendo um deles, com estrela Michelin.