Bilbao, o começo de um incrível roteiro pelo norte da Espanha

A pequena cidade de Bilbao, foi a porta de entrada para nosso roteiro no norte da Espanha. A cidade é um charme só e passeando por Bilbao é fácil entender porque a cidade é uma história de sucesso urbano. Com transporte aprimorado como a estação de metro “Little Fosters” projetada pelo arquiteto Norman Foster, espaços verdes, bairros completamente renovados. E claro, o belo Guggenheim Museum, responsável por colocar Bilbao no radar do mundo com sua abertura e responsável também pela mudança da cidade, que se tornou uma cidade design.

A maioria dos turistas costumam ficar próximos ao Guggenheim e foi por lá que fiquei e também recomendo ficar. Sem dúvidas, há uma cultura e qualidade de vida intocadas esperando para serem exploradas nos arredores.

Para quem procura não só a melhor localização como também o hotel de luxo com vista, o Gran Hotel Domine é o lugar pra ficar. E por isso, escolhi me hospedar ali. O Gran Hotel Domine é o único hotel de luxo cinco estrelas com vista para o belo Guggenheim Museum. Além disso, o hotel também é membro da Preferred hotels, a maior rede de hotéis de luxo independentes do mundo. E ainda, o hotel acabou de ser completamente renovado, ou seja, está todo novinho e com a decoração muito cosmopolita.

Fiquei hospedada na Premier Guggenheim view e como o nome mesmo sugere, a vista é seu ponto alto. E para destacar o visual, apenas uma parede de vidro me separava do Guggenheim. Pensando nisso, até a parede do banheiro onde havia uma banheira também era de vidro e tinha a mesma vista para o museu. Simplesmente incrível. Essa foi a vantagem de estar hospedada nessa suíte, pois os quartos inferiores não possuem essa (grande) diferença.

Porém, os hóspedes de suítes menos privilegiadas podem aproveitar da vista ainda mais incrível do hotel durante o café da manhã que é servido no rooftop e tem vista não só para o Guggenheim, como também uma vista panorâmica da cidade.

E por falar em café da manhã, o do Gran Hotel Domine é incrível, com diversas opções de pães, frutas, iogurtes, presunto ibérico, queijo basco Idiazabal e outras delícias no buffet, entre elas, até uma cava para começar muito bem o dia. Além disso, também tem diversas outras opções à la carte, como ovos, panquecas etc.

O mesmo rooftop é também aberto à noite e durante o verão também na parte da tarde. É uma ótima opção para coquetéis e um aperitivo com vista privilegiada da cidade mesmo para quem não está hospedado no hotel.

Além do rooftop, o hotel também tem o Le Café, um café charmoso com entrada pra parte direta da rua e, obviamente bem em frente ao Guggenheim. Como opção de restaurante e ainda na entrada, tem o Beltz, restaurante de cozinha basca contemporânea assinada pelo chef Abel Corral.

O que fazer em Bilbao além do Guggenheim Museum

Certamente depois de visitar o Guggenheim, aproveite para caminhar pela margem do rio, passando pela famosa escultura da aranha. Ademais, passeie pelas ruas de Casco Viejo, a parte antiga da cidade e coma pintchos na Plaza Nova.