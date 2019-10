Se você tem vontade de fazer um cruzeiro, certamente um dos destinos seria fazer uma viagem de navio pelo Mediterrâneo. Não só pela oportunidade de conhecer alguns dos destinos mais cobiçados do verão Europeu e até diferentes países em uma única viagem. Além disso, um cruzeiro pelo Mediterrâneo ou outros destinos, é uma ótima oportunidade de viajar sem se preocupar com logística, hospedagem, restaurantes e passeios. Sem dúvida, fazer uma viagem de navio é uma excelente oportunidade de viajar tranquilo. Principalmente se for um cruzeiro de luxo. Nesse post vou dar algumas informações de como é um dos cruzeiros de luxo mais desejados, que é um cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo em pleno verão europeu.

Leia também

Cruzeiro pelo Caribe no maior navio do mundo

Cruzeiro fluvial pela França com especialistas de vinho à bordo

Como escolher um cruzeiro e um roteiro de navio

Dicas para viajar de navio pelo Mediterrâneo – roteiro, transfer e check in no navio

Sem dúvidas, há várias empresas de cruzeiros de luxo. Porém a minha experiência de viajar de navio pelo Mediterrâneo foi com a Crystal Cruises. A Crystal Cruises é considerada uma das melhores em termos de cruzeiro de luxo. Por exemplo, ano passado ela recebeu o título de melhor empresa de cruzeiros de luxo pela Conde Nast.

Por isso, meu relato aqui nesse post é baseado em como é viajar de navio pelo Mediterrâneo com a Crystal. É importante destacar isso, pois a experiência pode mudar não só de acordo com a empresa de cruzeiros como também navio e roteiro. Certamente é muito importante escolher bem tudo isso. Pois se você não curte navios grandes, talvez o melhor pra você seja um cruzeiro fluvial e não marítimo por exemplo. Nesse post tem dicas que irão te ajudar a escolher um cruzeiro.

Roteiro de navio pelo Mediterrâneo

Meu cruzeiro com a Crystal Cruises começou em Montecarlo em Mônaco e seguimos para Cannes, Calvi na ilha de Córsica, Florença, Portofino, Portovenere, Piombino e terminamos em Roma. Porém, como Mônaco não tem aeroporto, chegamos em Nice e a Crystal oferece transfer do aeroporto até o porto em Mônaco. Além disso, como se trata de um cruzeiro de luxo, o transfer foi feito em mini vans ou carros, o que já demonstra a exclusividade do cruzeiro antes mesmo de entrar no navio.

Logo que chegamos no porto em MonteCarlo, tivemos uma pré verificação da reserva, passamos pelo raio x e logo na entrada do navio já tivemos um funcionário exclusivo que nos encaminhando para fazer o check in, que basicamente foi apenas pegar o cartão da cabine. Simplesmente tudo muito rápido.

Os destinos do cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo

Se você está pensando em viajar de navio pelo Mediterrâneo, eu recomendo muito verificar se os portos onde o navio vai estão próximos ou dentro dos destinos. Pois alguns lugares é preciso pegar um ônibus para ir até a cidade. Em Piombino por exemplo não achei nada de espetacular, porém a parada é bastante estratégica porque por ali tem vários passeios pela Toscana e que a Crystal oferece com custo adicional. Nessas cidades eu recomendo comprar um passeio do navio pra não perder tempo ou então aproveitar pra curtir o navio também. Desse cruzeiro pelo Mediterrâneo com a Crystal os meus destinos favoritos foram Mônaco, Cannes, Calvi, Portofino e Portovenere. Além de serem destinos incríveis e que quero muito voltar, o navio fica ancorado no próprio destino e isso faz muita diferença.

Cabine navio Crystal cruises – Serenity

Ficamos hospedados numa penthouse, ou seja, uma das melhores cabines do navio Crystal Serenity. A cabine além de toda moderna, tinha até um closet do tipo walk-in, o banheiro com uma ducha muito grande e com opções de massagens. Pode parecer bobagem, mas não se esqueçam que estamos falando de um navio. Além disso, o serviço da penthouse é excepcional, com direito a mordomo que deixava todos os dias no final da tarde um mimo pra gente. Sem falar que também podíamos pedir o que quiséssemos de qualquer um dos restaurantes no nosso quarto.

Restaurantes

No navio Crystal Serenity há várias opções de restaurantes. Desde uma churrascaria que inclusive fica numa das áreas mais lindas do navio, com um deck externo pra você comer com a vista do mar e do pôr do sol. Outro restaurante também muito bom é o Prego, especializado na gastronomia italiana. Porém, certamente o meu favorito foi o Nobu. Sim, no navio Crystal Serenity tem o famoso restaurante japonês Nobu. E assim como o restaurante italiano Prego, pra quem está hospedado numa penthouse pode comer à vontade todos os dias. Já para quem está hospedado em cabines tem incluído um jantar em cada um. Caso queira mais de um jantar, o valor pago é de apenas 30 euros por pessoa para comer livremente. Eu que sou apaixonada não só por comida japonesa como também pelo Nobu, confesso que foi o que eu comi quase todos os dias. Excluindo o café da manhã, todas as refeições do navio são do tipo à la carte. Então isso faz uma grande diferente do cruzeiro de luxo para um cruzeiro normal. Pois você não vê as pessoas morrendo se servindo com pratos enormes.

Serviço

Certamente um dos pontos mais altos de viajar de navio pelo Mediterrâneo com a Crystal Cruises foi o serviço à bordo. É simplesmente espetacular! É muita gente trabalhando e tem sempre alguém atento para te ajudar. Por exemplo, todas as refeições que eu fiz, era só sentar que já chegava um garçom. E isso se repetia o tempo todo por todos os ambientes do navio. Além disso, o mais legal foi que a maioria dos funcionários nos chamavam pelo nosso nome além de nos cumprimentarem de longe. Tenho muita vontade de voltar para o mesmo navio só para encontrar os mesmos funcionários.