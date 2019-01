Conheça 7132 hotel na Suíça com spa de águas termais

O 7132 hotel na Suíça, é um dos hotéis com selo da Preferred hotels que se destaca principalmente por sua arquitetura, design e águas termais. Definitivamente é um lugar perfeito para relaxar em casal ou família em qualquer época do ano.

Visitamos o hotel na primeira semana de 2019. Depois de passar a virada do ano no chalé de um amigo em Grindelwald esquiando e festando. Por isso, sem sombras de dúvidas ficar uns dias relaxando no spa do 7132 hotel cairiam muito bem.

Sobretudo com uma vista deslumbrante para o vale e vilarejo de Vals, a região onde o hotel está localizado foi uma das mais bonitas que já conheci. Aliás, em se tratando de paisagem a Suíça nunca decepciona. Só a estrada até chegar no hotel já vale a viagem.

roteiro de viagem pela Suíça

Localização

Como queríamos aproveitar ao máximo nossa viagem, alugamos um carro com a Edel & Stark Luxury Rental cars. Uma empresa de aluguel de carros de alto luxo, que entrega carros em qualquer endereço na Suíça, Itália, Alemanha, França e Dubai. Essa foi nossa segunda experiência com a empresa. Eles entregaram o carro na porta do chalé do meu amigo em Grindelwald e devolvemos no aeroporto antes de embarcar. Além de toda comodidade, eles tem os melhores e mais atuais carros das melhores marcas.

aluguel de carros na Suíça

Próximo da área do hotel há vilarejos como Vals e Flims, os lagos Caumasee e Zervreilasee e a casa de montanha do arquiteto holandês Bjarne Mastenbroek, que faz parte de uma série do Netflix das casas mais espetaculares do mundo. Recomendo conhecer a região antes de chegar no 7132 hotel, porque depois que estiver lá vai ser difícil de querer sair. Além disso, as águas termais do hotel em si também atrai visitantes para essa região.

7132 hotel

O projeto do hotel e seus diferentes quartos foram feitos por arquitetos renomados como Ando, Kuma, Mayne e Zumthor. Os hotel e seus ambientes são tão incríveis, que o 7132 hotel já recebeu vários prêmios. O quarto que nos hospedamos com temática spa, tinha um ambiente muito relaxante. Com móveis claros em madeira e uma vista linda para as montanhas. O banheiro com sauna e banheira davam para a mesma vista do quarto. Ambos ambientes eram também conectados por uma varanda. O quarto também possui minibar que já está incluído na diária.

O 7132 hotel tem três restaurantes. Sendo um deles o 7132 Silver, foi premiado com duas estrelas Michelin. O café da manhã, é servido no restaurante 7132 Red, que possui um ambiente com paredes de vidro que vão do chão até o teto. Em outras palavras, é o ambiente perfeito para começar o dia já apreciando a natureza local enquanto degusta de um café da manhã do tipo buffet, com uma variedade incrível de frutas, pães, cereais e frios.

Veja mais dicas da Suíça aqui

lua de mel na Suíça

Vals, Flims e Lago Caumasee

hotel de luxo na Suíça

Spa e águas termais na Suíça

O spa termal premiado de Peter Zumthor, foi construído a partir de 60 mil lajes de quartzito local e alimentado de água nascente natural. São diversas piscinas de águas naturais internas e externas com diferentes temperaturas. Uma delas por exemplo, tinha até pétalas de flores. Além disso, há vários ambientes para relaxamento, alguns com vista para a paisagem de montanhas e pinheiros.

spa de aguas termais na Suíça

hotel e spa na Suíça