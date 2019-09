Cruzeiro pela Europa, de Provença até Borgonha na França

Neste verão europeu eu descobri uma maneira relaxante de explorar diversos destinos charmosos, fazendo um cruzeiro pela Europa. Para ser mais específica, o cruzeiro foi pela França. Saindo do vilarejo de Arles na Provença, passando por campos de lavanda, girassóis, vinhedos e vários vilarejos ao longo do rio Saône e Rhône, até chegarmos na famosa região vinícola de Borgonha. E para aproveitar o melhor que essas regiões podem oferecer, escolhemos a Emerald Waterways que além de ter várias outras opções de cruzeiros fluviais pela Europa, também tem a opção com especialistas de vinhos a bordo.

Cruzeiro pela Europa – rio Rhône e rio Saône na França

O cruzeiro começou pelo rio Rhône, e ao longo do percurso passamos por vários destinos muito procurados, pois eles representam a essência da Provença. Como por exemplo, Les Baux. Além de paisagens de cair o queixo, como belos campos de lavanda e girassóis.

A viagem continua de maneira maravilhosa, com partes da Borgonha e do Beaujolais. Ambos, dois nomes que certamente provocam todos que possuem afeição pelos prazeres da uva e da boa comida. Sem dúvida, por ali os destaques foram o vilarejo de Beaune e Châteauneuf-Du-Pape, onde fizemos uma degustação de vinhos acompanhados do especialista de vinhos Tim Atkin.

Cruzeiro fluvial com a Emerald Waterways

Sinceramente, é difícil dizer o que eu mais gostei do cruzeiro pela Europa com a Emerald. Mas vou tentar colocar alguns pontos que mais me chamaram atenção. A cabine certamente foi um deles. Por exemplo, ela tinha uma parede de vidro que ia do chão ao teto e que com um simples botão se transformava em uma varanda dentro do quarto. E com isso, criava uma conexão direta entre a paisagem e seu ambiente moderno e clean.

Ademas, o serviço oferecido foi excelente. Todos foram muito atenciosos e simpáticos, o que tornou os momentos dentro e fora do navio muito agradáveis. Além disso, eu como uma apaixonada pela França, fiquei literalmente doida em todos os passeios, que inclusive, eram muito bem organizados.

Todas as refeições a bordo na Emerald já estão incluídas. Assim como as bebidas, que são cuidadosamente selecionadas, também. Esporadicamente, caso você queira beber algo fora das refeições não está incluído. Porém, com degustações de vinhos incluídas regularmente no cruzeiro, dificilmente você irá consumir algo extra.

Assim como as refeições, todos os dias há pelo menos uma atividade já incluído no destino e também opções de atividades extras pagas. Além disso, você também tem opção de explorar o destino por conta. Seja através das bicicletas disponibilizadas ou à pé. Como os vilarejos são muito pequenos e o navio para sempre muito bem localizado e não precisa passar por exemplo, por raio x ou procurar lugar para estacionar. É como se você estivesse em um hotel muito bem localizado. Só que com a vantagem de não precisar fazer check in e check out em cada vilarejo.