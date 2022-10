Cruzeiro pelo Ártico – um verão nada comum!

Um cruzeiro pode ser uma fuga completamente pacífica, com dias relaxando no convés, bebendo coquetéis no happy hour e observando as ondas passarem. Ou, pode ser como um cruzeiro pelo Ártico, uma aventura ativa com exploração de ambientes naturais, encontros com a vida selvagem e um itinerário que muda de acordo com as condições climáticas!

Este verão europeu tive o prazer de explorar um destino bem diferente do que imaginamos quando pensamos em verão europeu. Para aqueles que, assim como eu, querem fugir das ondas de calor insuportáveis e das multidões de turistas que encontramos nos tradicionais destinos de verão na Europa, e ter aquela sensação de realmente explorar um lugar, os cruzeiros de expedição são uma opção fantástica.

Recentemente, embarquei pela primeira vez em um cruzeiro de expedição em um navio novíssimo da empresa Swan Hellenic Cruises. E, nesse post vou contar em detalhes como foi minha experiência. Navio de expedição pelo Ártico

No caso de um cruzeiro pelo Ártico, escolher a empresa ou o navio para fazer essa viagem é, na minha opinião, mais importante que escolher a rota. Pois, o tamanho do navio influencia diretamente na sua experiência. Navios menores podem se aproximar mais das ilhas e também ter mais agilidade em embarcar e desembarcar de passageiros. Como estamos falando de uma expedição, nada é certo e nunca sabemos quando por exemplo, um urso polar vai aparecer. E, quando isso acontece e é possível o desembarque, é preciso ser rápido e ágil. Ou, quando o desembarque não é possível por questões de segurança, o próprio navio quando é pequeno, pode estar um pouco mais próximo da costa.

O navio da Swan Hellenic é pequeno e isso fez toda à diferença no cruzeiro. Além disso, algo que eu amei é que os ambientes do navio são lindos, minimalista e de design escandinavo. Um diferencial enorme! Afinal, passamos muito tempo dentro do navio, é essencial estar num ambiente que não agride os olhos.

Cruzeiro pelo Ártico – destinos e vida selvagem

O embarque foi em Tromsø, uma cidade charmosa no norte da Noruega, apelidada como capital mundial da Aurora Boreal pela quantidade de atividade de luzes nórdicas durante o inverno. Infelizmente, não é possível ver esse fenômeno durante o verão, quando embarcamos para o cruzeiro. Porém, por outro lado, pudemos vivenciar o famoso sol da meia noite!

O itinerário completo foi Tromsø, Bear island, Svalbard, Jan Mayen e Islândia. Totalizando 12 dias de viagem. Eu simplesmente amei todos os destinos que paramos! Explorar essas ilhas árticas foi sem dúvida, uma das melhores experiencias que já tive.

É simplesmente incrível, pensar no quão remoto os lugares são, na vida selvagem que ali se encontra. Ver de perto a luta pela sobrevivência dos animais e o silêncio que só é interrompido esporadicamente pelo som da própria natureza.

Algo que me surpreendeu muito nas ilhas do Ártico foi a diversidade tanto em termos de paisagem como animais. Diferente de um cruzeiro pela Antártica, o Ártico oferece paisagens que se divergem. Tivemos momentos que cruzamos paisagens completamente brancas, com paredões de geleiras e esculturas de gelo por todo mar. Outras, de montanhas rochosas, muito musgos, cogumelos e até flores!

Certamente, muitas pessoas, assim como eu, embarcam num cruzeiro pelo Ártico na expectativa de ver os famosos ursos polares. Porém, a paisagem é tão linda com tantos os outros animais o tempo todo ao redor, como milhares de pássaros, baleias, lobos selvagens e morsas que até esquecemos deles, até encontrarmos um, é claro!

Dia a dia de um cruzeiro pelo Ártico

Tivemos expedições quase todos os dias, excluindo somente os poucos dias que tivemos navegando. Sendo que, alguns dias tivemos mais de uma expedição no dia. As expedições são feitas em botes chamados zodíacos, com grupos de 10 pessoas em cada.

Além das expedições, o dia a dia à bordo é bem tranquilo. Diferente de outros tipos de cruzeiros, os cruzeiros de expedições não possuem casinos, shows, etc. Mas sim, de palestras muito interessantes sobre geografia, história e cultura locais. No cruzeiro da Swan Hellenic, tivemos o privilégio de contar com palavras de profissionais incríveis que vão desde PHD da Universidade de Cambridge, até o explorador Antony Jinman, contando sua experiência esquiando até os pólos norte e sul. Aliás, o Antony é também um dos líderes de expedição. A equipe é simplesmente fantástica, apaixonada pelo que fazem e com muito conhecimento.

Para relaxar fora das expedições, ou das palestras, o navio conta com uma área de spa, que possui uma academia super equipada, sauna, jacuzzi e uma pequena piscina aquecida com bar.

Suítes

As suítes são um capítulo à parte no navio da Swan Hellenic! Sinceramente, é até difícil sair dela. Ainda mais com serviço de quarto incluído 24hrs! Com design escandinavo, as suítes além de elegantes são muito aconchegantes com sua lareira. Tive dias incríveis bebendo vinho na varanda, enrolada num cobertor. Inclusive, num dos dias, tive a oportunidade de ver cinco baleias!

Cruzeiro de expedição x cruzeiro tradicional

Encontrei algumas diferenças entre um cruzeiro de expedição para o Ártico e um cruzeiro oceânico tradicional e acho que seria interessante destacar aqui.

Algo que chamou a atenção foi a idade dos viajantes. Achei que no cruzeiro para o Ártico, pelo menos nesse que fui, as pessoas mais novas do que geralmente vejo num cruzeiro tradicional. Muitos casais e famílias com filhos jovens. Além disso, como o navio era pequeno, você tem oportunidade de conhecer muitas pessoas interessantes e fazer amizades.

E, finalmente, por ser um cruzeiro de expedição, o ambiente é bem despretensioso. Então, não tivemos os tradicionais jantares do capitão, que pessoalmente acho bem cafona! Os jantares são à la carte, deliciosos mais com atmosfera informal.

O cruzeiro pelo Ártico foi sem dúvidas uma das viagens mais incríveis que tive a oportunidade de fazer, e já estou sonhando em explorar outras regiões, como a Antártica por exemplo!