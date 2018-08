Dica para uma lua de mel na Tailândia

Soneva Kiri – um lugar perfeito para lua de mel na Tailândia

O Soneva Kiri é um dos resorts mais exclusivos do sudeste asiático e está localizado em Koh Kood, uma linda ilha na Tailândia ainda pouco explorada por turistas. Um lugar incrível para lua de mel. Embarquei no avião particular do resort, no aeroporto internacional de Bangkok, e depois de 1h30 de voo e mais 15 minutos de barco, posso dizer que literalmente cheguei no paraíso!

A proposta do hotel é inserir o hóspede na natureza local e num estilo de vida sem preocupações. Para isso, além da beleza natural da ilha, o Soneva Kiri tem diversas atividades: snorkel na reserva ambiental próxima ao hotel, passeios em cachoeiras, aulas de yoga e relaxamento, além de spa assinado pela renomada rede Six Senses.

O Soneva conta com seis restaurantes incríveis. Mas o maior destaque é o Treepod Dining; nele, as mesas ficam na copa das árvores! Para o garçom chegar até a sua mesa, ele vai pendurado por um cabo de aço. A vista é simplesmente fantástica!

À noite, a dica é se deliciar com os maravilhosos chocolates e sorvetes artesanais do resort. Em seguida, aproveite para admirar as estrelas e planetas no observatório próprio do hotel ou veja um filme no cinema ao ar livre!

Mas você pode preferir deixar tudo isso de lado para ficar relaxando e aproveitando seu quarto, ou melhor, sua vila, tudo bem. Elas são pequenos pedaços de paraíso dentro do próprio paraíso! Com um mínimo de 400 m2, todas elas possuem piscina própria, acesso direto à praia e, por isso, tenha muita, muita atenção aos detalhes.

Até um botão de ligar e desligar a rede wi-fi, para não atrapalhar o seu sono, existe Cada uma possui mordomo particular, que é chamado de Mr. Friday. Ele cuida de tudo para você, não importa o horário!

Para se locomover pelo resort, cada vila possui pelo menos um carrinho de golfe próprio, que é limpo e carregado todas as noites para você. A ideia do carrinho é genial, porque te dá liberdade de poder explorar todo hotel por conta própria.

A natureza por ali é magnífica! Destaque para a praia de North Beach, com inúmeros coqueiros, água cristalina, areia branca e, claro, serviço de praia perfeito. É nessa praia que o sol se põe e, acredite, é um verdadeiro espetáculo!

Depois da chocolataria e da sorveteria do hotel, essa praia era meu lugar predileto no resort!

O Soneva Kiri foi sem dúvidas um dos melhores resorts que já estive, isso em todos os sentidos! Um lugar maravilhoso para uma viagem de lua de mel ou em família.

