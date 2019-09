Dicas de Lausanne na Suíça – O que fazer e onde ficar

Passamos apenas dois dias na charmosa cidade que fica nas margens do Lago Genebra e com vista para os Alpes Franceses. Lausanne, assim como todas as cidades que conheci na Suíça, é simplesmente lindíssima. Não é à toa que inspirou pensadores e músicos como Mozart. Nesse post vou deixar umas dicas de Lausanne.

Dicas de Lausanne

Alguns lugares para visitar em Lausanne: Catedral de Lausanne no Centro histórico da cidade, o Museu Olímpico, Quartier du Fon que é uma área que foi toda reconstruída e hoje abriga uma área mais nova da cidade e também mais agitada.

Dica de hotel: Lausanne Palace

Localizado no centro de Lausanne, o Lausanne Palace concentra a essência da cidade por seus ambientes. Provavelmente, o Lausanne Palace é o hotel mais tradicional da cidade e membro da Leading Hotels Of The World.

Sua tradição vem desde 1915, quando o hotel abriu suas portas e teve o prazer de testemunhar a elegante Belle Époque. Atualmente, o hotel está completamente integrado e evolui junto com a atual e moderna Lausanne.

Suíte

Ficamos hospedados na Lake suíte que tinha mais de 70m2 e uma sala de estar completamente independente do quarto, inclusive com um banheiro completo. Além disso, como a Suíte Lake fica no último andar do hotel, tem vista panorâmica para os Alpes Franceses, para o Lago Genebra e para a cidade. E, tanto a sala de estar como o quarto possuem uma varanda charmosa com mesa e cadeiras. Me senti super em casa, a vontade era de não sair dali de dentro. Sem dúvida, o nosso quarto foi o lugar que eu mais gostei de todo hotel e inclusive, um dos pontos altos da nossa viagem para Lausanne.

Spa

Certamente o spa do Lausanne Palace é um lugar maravilhoso para combinar tratamentos de beleza, saúde, bem-estar e nutrição. Pois, o hotel oferece piscina coberta e aquecida, áreas de relaxamento, jacuzzi, saunas e hammams. Aliás, mesmo que você não fique hospedado ali, é possível curtir o ambiente de relaxamento, bem como os tratamentos do Spa. Pois eles estão abertos ao público.

Restaurantes Lausanne Palace e outros

O Lausanne Palace tem 4 restaurantes muito bem renomados. Entre eles, o La Table d’Edgard que possui uma estrela Michelin e 18 pontos no Gault Millau, a Brasserie du Grand Chêne que possui um ambiente bem parisiense e tem 13 pontos no Gault Milau. No entanto, se você quiser uma opção mais diferente, também tem o restaurante japonês Sushi Zen Palace. Por fim, tem o Côte Jardin, restaurante mediterrâneo onde também é servido o delicioso café da manhã do tipo buffet.

Além dos restaurantes do hotel Lausanne Palace, outras opções são todos os restaurantes do Château d’Ouchy ou o Myo sushi bar. Em seguida, se você quiser um doce, minha dica é a Gea Gelateria artesanale.