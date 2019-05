Dolomitas na Itália, dicas pra ir no verão ou no inverno

As Dolomitas é uma região extensa que abrange 18 picos e vários vilarejos montanhosos no norte da Itália. Além das montanhas e dos charmosos vilarejos, por ali você encontrará lagos que te deixarão de queixo caído independente da época do ano. Com tanta beleza, as Dolomitas é Patrimônio Mundial da Unesco.

Leia também

Roteiro pelas Dolomitas na Itália

Roteiro pelo norte da Itália

Pois as Dolomitas no verão propicia caminhadas ao livre, piqueniques à beira dos lagos e vilarejos cheios de flores. Já durante o inverno, as montanhas ficam cheias de neve e os lagos congelados. Por isso, a paisagem muda drasticamente e fica propícia para esportes na neve, como por exemplo o esqui ou snowboard.

Difícil dizer qual das estações deixa a paisagem das Dolomites mais encantadora. Sem dúvida, é o tipo de lugar que precisa ser visitado em todas elas e possivelmente, mais de uma vez em cada.

Para aproveitar a região ao máximo, é imprescindível alugar um carro e poder ter total liberdade para fazer seu próprio roteiro, visitar os lagos e vilarejos. Sem dúvida, o vilarejo mais conhecido é Cortina D’Ampezzo. Além deles outro vilarejo que também recomendo é Santa Magdalena.

Minha sugestão de hospedagem é o hotel Alpina Dolomites, hotel impecável e membro da Leading Hotels of the World, localizado em Alpe di Siusi, o maior planalto da Europa e cercado por um cenário natural único. Só para vocês terem uma idéia, o hotel tem uma vista espetacular para as Dolomitas.

Além disso, outro ponto alto desse hotel é que ele fica perto da estação de esqui e do teleférico Siusi-Alpe. Por isso, ele é ski in/out. Ou seja, você já sai esquiando do próprio hotel. Simplesmente para quem quer ir para as Dolomitas no inverno e aproveitar para esquiar. Inclusive, um dos restaurantes do hotel, o Alpina Chalet, que também oferece um bar, fica em frente ao teleférico. O que o torna perfeito para um almoço ou uns drinques para quem está esquiando e não quer voltar para o hotel.

Aliás, a gastronomia do hotel é excelente. O café da manhã e o jantar, são impecáveis e com vista maravilhosa para a paisagem. Já o spa do hotel, foi um dos melhores que já estive com aparelhos muito modernos e que dificilmente você encontra nem nos melhores clubs. Para completar, a piscina externa aquecida tem vista para as Dolomitas. Sem dúvida, um verdadeiro paraíso!