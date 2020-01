Duas opções de resort em diferentes atolls nas Maldivas

Costuma-se dizer que as Maldivas são um destino de sonho e há muitas razões pelas quais esse destino permanece único. Uma delas é sem dúvidas a sua natureza abundante, certamente um dos lugares de beleza natural mais incrível que tive oportunidade de conhecer.

Essa foi a minha segunda vez nas Ilhas Maldivas, uma viagem que foi tão ansiosamente aguardada como se fosse a primeira vez. Porém dessa vez, tive a oportunidade de conhecer não apenas outros resorts, como também outros atolls. E, diferente do que eu imaginava, os hotéis podem se diferenciar bastante e cada um conta com uma personalidade própria

Finolhu – Baa Atoll

Localizado no Baa atoll, um atoll que é reserva da Unesco. Apesar de ser um resort de luxo, o Finolhu tem uma atmosfera descontraída e descolada. Por isso, é perfeito para casais jovens que procuram algo despojado mas de alto padrão.

Além dos desejados e tradicionais bangalôs sobre a água cristalina, esse resort também oferece uma acomodação bem diferente, a chamada Bubble, uma bolha transparente em uma área isolada da ilha. Sem dúvida, uma experiência totalmente fora do comum e perfeita para se conectar com a magnífica natureza local.

Outro destaque do Finolhu, é o restaurante Fish and Crab Shack que também fica numa área mais isolada, da qual o resort oferece barcos para facilitar o acesso. Além da praia que oferece um mágico pôr do sol, o ambiente é do tipo beach club com camas para tomar sol e curtir a praia.

Mövenpick Kuredhivaru Maldives – Noonu Atoll

O mais novo hotel da Mövenpick nas Maldivas fica localizado no Noonu atoll, uma das áreas menos exploradas das Maldivas e portanto conta com uma vida marinha incrível.

O resort é o lugar ideal para quem pensa em viajar para as Maldivas em família. O Mövenpick organiza jantares temáticos, um deles foi o jantar na floresta, que além da ambientação do restaurante, também havia atores e cinema infantil.

Os bangalôs sobre as águas foram cuidadosamente pensados para apreciar a natureza local. Desde seu imenso fundo de vidro, como também uma área toda aberta no chão na parte do chuveiro.

Melhor época para visitar as Maldivas

A melhor época para visitar as Maldivas vão de novembro até abril. Sendo dezembro, janeiro e fevereiro a época mais alta e com menores chances de chuva.

Como é feito o acesso aos resorts e atolls

O acesso tanto do Finolhu como do Mövenpick, é feito via hidroavião com a empresa TransMaldivian Airways, que além de ser a maior empresa de hidroaviões das Maldivas, também é a maior do mundo.

Aliás, a empresa é a única que possui uma mega estrutura já no aeroporto internacional de Malé para fazer o check-in. De lá, eles fazem seu transfer até o lounge deles ou do seu hotel no aeroporto de hidroaviões.

Certamente o transfer de hidroaviões engrandece toda sua viagem, já que o voo é muito panorâmico e mesmo que você pegue o hidroavião várias vezes como eu, é impossível não ficar maravilhada com a vista aérea das ilhas.