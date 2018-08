É preciso conhecer as montanhas Atlas no Marrocos

As Montanhas Atlas são divididas em Atlas Médio, Alto Atlas e Anti-Atlas, cordilheira que passa pelo Marrocos, Argélia, Tunísia indo até Gibraltar. Praticamente toda a população das Montanhas Atlas é berbere, por isso, uma viagem para essa parte do continente africano garante uma experiência cultural completamente diferente em meio a uma paisagem espetacular. Depois de mais de 20 dias viajando pelo Marrocos, posso afirmar com a mais absoluta certeza de que essa parte da viagem foi a minha predileta!

Roteiro completo da viagem

Partimos de carro (minha mãe e eu) de Marrakech em direção ao hotel Kasbah Tamadot, a primeira parada da nossa road trip. O hotel fica apenas uma hora de Marrakech, mas a bela paisagem da estrada nos obrigou a parar diversas vezes para tirarmos fotos, então demoramos muito mais do que isso!

O Kasbah Tamadot fica na região do Alto Atlas, no topo de um vale com vista para o monte Jbel Toubkal, o pico mais alto de toda a cordilheira, com 4167 metros. Apesar da vista para as montanhas ser linda, todo canto que você olha é incrível, desde os ambientes aconchegantes até o jardim e a horta. Uma fofura!

O hotel tem 28 acomodações divididas entre quartos e tendas. Cada uma com decoração e nomes diferentes. É claro que eu, como uma apaixonada por glampings, iria escolher me hospedar em uma tenda! O nome dela é Adrar, uma homenagem à vista espetacular para as montanhas.

E para curtir todo esse visual, a tenda que fiquei ainda tem uma hidromassagem do lado externo. Um verdadeiro luxo! Já me hospedei em diversas tendas de luxo, mas essa do Kasbah Tamadot é de cair o queixo! Vontade de nunca mais sair de lá. Tenho certeza de que os quartos são incríveis também, mas se você tiver oportunidade, não deixe de se hospedar em uma tenda! É incrível!!

Atividades

É difícil decidir qual lugar ficar no hotel. Todos os ambientes, tanto internos quanto externos, são muito aconchegantes. Ao redor da piscina, há diversas tendas com almofadas! Um lugar delicioso para passar o tempo. O hotel também tem cinema ao ar livre e spa com tratamentos maravilhosos. 🙂

O Kasbah Tamadot oferece diversas atividades e excursões para explorar o melhor da região, como passeios de mulas pela paisagem, aulas de culinária, caminhadas e trekkings. Uma ótima oportunidade para explorar a paisagem, mas também de conhecer os mercados e as quatro aldeias locais – Asni, Asselda, Timzra e Tansghart – essa última você consegue avistar da piscina infinita do hotel.

Aproveite e visite a Fundação Eve Branson, que foi estabelecida pela mãe do empresário Richard Branson, que foca em ajudar os vilarejos próximos ao hotel. Inclusive, praticamente toda equipe do hotel é formada por habitantes dos vilarejos berberes locais. À noite, aproveite o clima favorável da região para ver um filme no cinema ao ar livre!

O Kabah Tamadot é um hotel do grupo Virgin e essa foi a primeira vez que me hospedei em um empreendimento deles. Gostei tanto que já quero conhecer todos!

Fotos e texto por Karina Sell

www.kawalk.com.br

Instagram @Karina.sell