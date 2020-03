Experiências e destinos de viagem para conhecer antes de morrer

Como todos já sabem, o mundo é um lugar lindo e oferece tantas experiências e destinos de viagem incríveis para conhecer antes de morrer que é até difícil colocar tudo em uma listinha. Eu mesma tenho uma lista enorme de experiências, destinos e culturas que eu sonho em explorar.

Nesse post resolvi deixar uma listinha de experiências, hotéis e destinos de viagem que eu tive oportunidade de conhecer e recomendo independente do seu estilo de viagem. Afinal, algumas experiências merecem serem feitas e vividas por nós mesmos pra termos nossa própria opinião.

Aurora Boreal

É possível ver esse lindo fenômeno da natureza em diferentes países como por exemplo Finlândia, Islândia, Canadá, Noruega ou Alaska. Porém, recomendo muito a Noruega! Pois além da paisagem do país ser lindíssima no inverno ( e no verão também) de acordo com especialistas, a cidade de Tromso é um dos lugares melhores lugares para ver, devido as condições climáticas da região.

Safári na África

Ainda que você não goste muito de animais, eu super recomendo fazer um safári na África pelo menos uma vez na vida. Já tive oportunidade de fazer vários em diferentes países na África e o país que eu mais gostei foi a Tanzânia, mais especificamente a região do Serengeti e de Ngorongoro.

Se hospedar em um bangalô sobre as águas nas Maldivas

Sim, existem vários destinos que oferecem bangalôs sobre o mar mas dificilmente oferecem a beleza natural das Maldivas. Sem dúvida as Ilhas Maldivas foram um dos destinos de viagem mais incríveis que já conheci. A natureza por lá é algo simplesmente surpreendente do nascer ao pôr do sol, da areia da praia cheia de caracóis até o mar de água transparente.

Nadar com planctons bioluminescentes

Certamente essa foi a experiência de viagem mais incrível que eu tive. Há vários destinos de viagem que é possível nadar com os planctons, eu tive a oportunidade de mergulhar em uma praia no Cambodia.

O ideal é comprar um passeio de barco, que te leve longe da orla da praia, para que tenha o mínimo de interferência de luz. Pois quanto mais escuro estiver o lugar mais planctons você vai poder ver. Foi super difícil pra mim pular no mar à noite, eu quase desisti pois morro de medo. Depois que pulei foi difícil sair. A sensação era de estar flutuando no céu cheio de estrelas.

Infelizmente, eu não consegui tirar foto nem filmar pois é muito difícil capturar essas imagens. Mas nesse link você pode ver um vídeo para terem uma idéia do quão especial é.

Fazer uma road trip pela Islândia

A paisagem da Islândia é única e diferente de tudo que já conheci. Como a maioria das atrações turísticas são naturais e o país é pequeno e com muita estrutura, a Islândia é o lugar perfeito também para fazer uma viagem de motor home ou campervan.

Ver o sol da meia noite

Ver o sol da meia noite nunca foi uma experiência que me atraiu pois imaginava que fosse apenas uma questão de horário. Mas não é. As cores do céu ficam magníficas e muito forte pois é como se fosse um nascer e um pôr do sol ao mesmo tempo. Simplesmente lindíssimo!

Conhecer uma metrópole asiática

A Ásia é um lugar magnífico e impossível de ficar indiferente por ser tão distinto da nossa cultura. Vale muito à pena se surpreender pelo menos uma vez na vida com metrópoles asiáticas como Tóquio, Singapura ou Hong Kong.

Feira de Natal na Europa

Se você já curte a época de Natal no Brasil, você vai enlouquecer com os mercados de Natal de alguns países da Europa. A atmosfera é tão legal que você nem sente o frio se distraindo com os corais, comidinhas locais e o vinho quente.

Virada do ano em Sydney

A virado do ano em Sydney na Austrália é um verdadeiro show e muito emocionante. Além da baía de Sydney ser lindíssima, há uma das maiores queimas de fogos do mundo combinada com um show de luzes. Incrível!