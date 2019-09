Genebra no verão, por que não? Dicas do que fazer e onde ficar

Aos pés do Alpes Suíços e entre o Lago Genebra e o rio Rhône, está localizada a belíssima e cosmopolita cidade de Genebra. Já havia passando diversas vezes pela cidade mas essa foi a primeira vez que resolvi dedicar uns dias por ali. O momento não poderia ser melhor, em pleno alto verão. Sem dúvidas, Genebra no verão fica ainda mais linda, vibrante e florida.

Por que viajar para Genebra no verão?

Sempre quando pensamos em Suíça vem em nossa mente Alpes com neve e fondue. Sem dúvidas a Suíça é um destino maravilhoso no inverno mesmo e inclusive, um dos melhores lugares na Europa para esquiar. Porém, não só as cidades suíças como também suas paisagens feitas de montanhas e alpes, são lugares tão incríveis, com diversas festas e eventos ao arroz livre. Além de ser um ótimo momento para explorar toda beleza natural que encontramos não só em Genebra como por toda Suíça. Inclusive, a noite que fomos embora de Genebra teve queima de fogos no lago ao lado do famoso Jato D’Água.

Outra coisa muito legal de fazer em Genebra no verão, é curtir os beach clubs, ou melhor lake clubs ao redor do lago. Afinal, mesmo para quem não quer entrar no lago, o ambiente é muito legal para tomar uns drinks ou para pegar um bronzeado.

Além disso, o verão é ideal para curtir um passeio de barco pelo Lago e ver a cidade por um ângulo diferente e até passar próximo ao Jato D’Água.

Onde se hospedar

Para curtir o melhor que o verão na Suíça pode oferecer, sem dúvidas o lugar ideal para ficar em Genebra é no La Reserve Hotel & Spa. É que o La Reserve fica numa área verde enorme nas margens do Lago Leman e 5 kms do centro de Genebra.

Aliás, o caminho do hotel até o centro pode ser feito no belo barco riva do hotel. O transfer é oferecido de hora em hora. Sem dúvidas, o transfer, que mais deveria se chamar passeio, foi um dos pontos mais altos da minha estadia não apenas no hotel, como também em Genebra. É incrível ver o quanto a cidade é lindíssima por esse ângulo, passar próximo ao Jato D’água, ver as belas casas ao longo da margem do lago. Só para terem idéia minha vontade era de ficar indo e vindo do hotel para Genebra .

A decoração do hotel é bem diferente e impossível de passar despercebida. Afinal, ela remota um lodge de safári africano com objetos e móveis não só luxuosos e clássicos como também bem descontraídos. Inclusive, alguns ambientes possuem uma bela vista para o lago, que torna o hotel um lugar perfeito para relaxar e se desconectar.

Durante o verão, para aproveitar sua vista do lago e sua área externa com piscina, quadras de tênis e até esportes náuticos, o La Reserve tem um carrinho de sorvetes e macaroons na beira da piscina e Dj no terraço todas as noites. E pra quem vai com criança de 6 meses a 13 anos, o La Reserve oferece creche gratuita diariamente das 9 da manhã até às 6 da tarde.

Suíte Leman

Ficamos hospedados na suíte Leman que tinha vista para uma área verde do hotel e com diferentes ambientes. Entre eles uma sala de estar e uma área externa com cadeiras e mesa. Ambos ambientes muito agradáveis, sobretudo para o serviço incluso de café da manhã no quarto. Ademais, outros serviços incluídos são: motorista de e para o aeroporto, minibar, check-in rápido na suíte.

Spa

Apesar de ter uma piscina interna linda e da academia com os aparelhos mais modernos que eu já vi, hamman e saunas, o spa do hotel se destaca por seus tratamentos. Entre eles, tratamentos antienvelhecimento. O produtos utilizados nos tratamentos do spa são da marca Prairie

Restaurantes

O hotel La Reserve possui cinco restaurantes, entre eles o único restaurante com estrela Michelin da Suíça. O café da manhã do tipo buffet, é servido no restaurante The Loti que de fato se assemelha a uma tenda de safári.

Outras opções de restaurantes e lugares para conhecer em Genebra

La Vie Des Champs– Conceito de fresh food somente ingredientes da estação. O restaurante fica em um jardim mais afastado do centro. Vale a pena conhecer, principalmente no verão.

Le Bologne– Bistro italiano além da comida deliciosa o lugar também é bem charmoso.

Umamido– Restaurante de Ramen japonês deliciosos.

Nero’s Genève pizza– Pizza a metro super fresca e tradicional na cidade. Eles tem um food truck bem descolado.

E como estamos falando de Genebra no verão, não poderia deixar de indicar a ArtyGlaces, os sorvetes artesanais mais gostosos da cidade. Certamente, algo imperdível de fazer no verão em Genebra é conhecer um beachclub. Por isso, não deixe de ir no Les Voiles, é um lounge que fica nas margens do lago, bem descolado.

