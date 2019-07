Ibiza, além das festas e baladas – verão nas Ilhas Baleares na Espanha

Ibiza é a mais famosa das Ilhas Baleares e apesar das belas praias, ela é conhecida mundialmente por suas festas. Sem dúvidas, Ibiza é um dos melhores lugares do mundo para quem quer curtir o verão europeu e muito agito. Porém, a ilha também oferece lugares maravilhosos, muita natureza e por incrível que pareça, tranquilidade. Nesse post vou deixar algumas dicas pra vocês de onde se hospedar em Ibiza, alguns restaurantes e outras informações para você programar sua viagem pra essa ilha dessa que se tornou a minha preferida na Espanha.

Ibiza a mais famosa das Ilhas Baleares na Espanha

A partir do final de maio já é possível curtir as belas praias das Ilhas Baleares. Porém, o agito e a alta temporada na ilha começa em julho e vai até o final de setembro. Por isso, se sua intenção for fugir das festas, você pode evitar essa época. Mas mesmo durante a alta temporada também é possível ter tranquilidade em Ibiza. A ilha é cheia de hotéis maravilhosos, que vão desde hotéis fazenda que são mais isolados até hotéis em praias lindas. Por isso, a escolha do seu hotel é essencial nesse caso. E sinceramente, mesmo que você esteja querendo festar, evite hotéis que estejam focados nisso e você verá com muita paz e limpeza esse lugar mágico nas Ilhas Baleares.

Hotel em Ibiza

Eu me hospedei no Bless hotel Ibiza que é o novo hotel da Leading Hotels of the World na ilha. Aliás, o hotel é simplesmente surreal de lindo! Com decoração contemporânea impecável e na famosa praia de Cala Nova, famosa por sua beleza. Certamente, o hotel em si já é um paraíso. Para terem idéia, são três piscinas sendo uma delas com acesso para Cala Nova e outra piscina no rooftop do hotel com uma vista 360 graus da praia. Como se não bastasse, ainda tem a piscina do spa, com diversos pontos de hidromassagem de todos os tipos. Além disso, o spa também oferece saunas seca e a vapor e um espaço de beleza Rossano Ferretti, conhecido por seu famoso tratamento de beleza capilar, reconhecido mundialmente.

O Bless hotel Ibiza, oferece ainda várias experiências e isso também foi uma das coisas que eu mais gostei no hotel. Por exemplo, a Blessed Bed que oferece diversas opções de lençóis e travesseiros e até sabonetes especiais. Ademais, o bar possui um menu sofisticado de coquetéis. Inclusive, é possível fazer degustação deles em uma sala especial.

E claro, a gastronomia do hotel também não ficaria por menos. São dois restaurantes, um especializado na cozinha mediterrânea e onde também é servido o café da manhã do tipo buffet, e o outro especializado na cozinha basca.

Beach clubs e restaurantes em Ibiza

O meu beach club predileto em Ibiza foi o Cotton Beach Club, vale a pena passar o dia por lá e também almoçar. Além dele, outro lugar que acho que não dá para não conhecer é o Sa Capella. Esse restaurante tem um ambiente bem diferente, pois era um antigo convento que fica nas colinas acima de San Antonio. Ibiza possui uma infinidade de restaurantes, beach clubs e lugares para conhecer e por isso é até difícil escolher ou dizer qual são os melhores lugares pra conhecer. Nesse post, fiz uma lista com vários lugares maravilhosos pra vocês.

