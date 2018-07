Il Sereno, hotel no Lago di Como na Itália

Considerado um dos hotéis mais exclusivos da Europa, o Il Sereno fica nas margens do glamouroso Lago Di Como, na tranquila cidade de Torno e apenas 58 km distante de Milão.

O empreendimento, inaugurado em 2016, foi um dos mais aguardados no mundo da hotelaria de luxo. Eu mesma desejava conhecer ainda antes disso, enquanto visitava outra propriedade do grupo na paradisíaca ilha de St. Barth, pois já sabia que seria algo no mínimo igualmente espetacular e um destino igualmente exclusivo.

Leia aqui minha viagem para o Le Sereno em St. Barth

Depois de alguns dias em Milão, onde ficamos sabendo das novidades de design na Fiera Del Mobile, não poderíamos ter escolhido um destino mais perfeito para relaxar do que o Il Sereno, um projeto da renomada designer Patrícia Urquiola.

O hotel

Chegamos no Il Sereno num dia ensolarado de primavera, uma das melhores épocas para visitar a região – o clima está agradável e o ambiente mais tranquilo que na alta estação. Aliás, tranquilidade é a palavra certa para definir esse pedaço de paraíso, um hotel pequeno e muito exclusivo.

Ao entrar no Il Sereno, tive a sensação de paz absoluta. Do restaurante até as suítes, todos os lugares te convidam a contemplar a natureza local. No spa, tem uma área com hidromassagem e acesso direto ao lago. As suítes são tão amplas que dão a sensação de estar num bangalô em cima do lago. Dormir e acordar com a paisagem do Lago Di Como foi sem dúvida o ponto mais alto da viagem. Pudemos curtir e relaxar muito com aquele ambiente tão contemplativo.

Um exemplo pequeno de como tudo foi bem projetado para aproveitar ao máximo a paisagem, são as esquadrias de vidro de todo o hotel, que são de alta tecnologia e praticamente não se vê a junção, mas apenas uma área de vidro gigantesca, que resulta um prazer visual incrível.

Restaurante

Com o delicioso café da manhã à la carte, que pode ser pontualmente servido na varanda da sua suíte e com o restaurante Berton Al Lago, premiado com uma estrela Michelin, você pode esquecer sua dieta enquanto estiver por ali. Se você for apaixonado por vinhos como eu, se prepare! A adega tem muitas opções de vinhos da Itália e do mundo.

O restaurante é aberto ao público, então mesmo que você não se hospede no Il Sereno, não deixe de jantar no Berton Al Lago e degustar o melhor da cozinha italiana e da localização exclusiva do hotel.

Roteiro pelos lagos italianos e passeios

Algo imperdível é fazer um passeio com o tradicional barco riva projetado especialmente para o Il Sereno. Nós fomos até a Vila Pliniana, um antigo palácio italiano do século 16, propriedade dos hotéis Sereno. A Villa é um lugar perfeito para eventos. Com 18 suítes, sendo todas grandes e com vista para o lago ou o jardim, que é lindíssimo. Tem até cachoeiras que adentram alguns ambientes. É tão lindo, que eu até fiquei imaginando como seria renovar meus votos de casamento ali.

Aproveite para conhecer outros lagos da região. O chamado circuito dos lagos italianos, que inclui o Lago Maggiore e o Lago Di Garda, próximos do Lago Di Como. Para fazer em alto estilo, alugamos uma Maserati GrandCabrio com a Edel & Stark. Uma empresa de aluguel de carros de luxo da Suíça, que entrega os carros na sua porta em diversos destinos na Europa. O serviço deles foi impecável e o carro estava novo, tinha apenas 4 mil km rodados.

A idéia de alugar o carro não poderia ter sido melhor, a paisagem do Lago Di Como é contornada por montanhas, sendo que algumas delas ainda estavam com neve no topo enquanto os vilarejos já estavam floridos. Foi de tirar o fôlego!

Caso você não queira dirigir mas queira uma experiência similar, o Il Sereno oferece o Maserati Package, que é o transporte do aeroporto de Milão até o hotel de Maserati.