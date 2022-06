ilhas lofoten na Noruega

Um dos arquipélagos mais bonitos do planeta. A magnificência das Ilhas Lofoten é de tirar o fôlego em qualquer época do ano. Com belas praias de areia branca, montanhas imponentes, frutos do mar requintados, pequenos vilarejos de pescadores e pessoas amigáveis. Como se tudo isso não fosse suficiente, a natureza local ainda provêm experiências únicas como o sol da meia noite no verão ou espetáculos de luzes nórdicas no inverno. Viajar pela Noruega é algo que parece fora desse planeta.

Atividades e o que fazer em Lofoten no inverno

Além das famosas luzes nórdicas, uma das maiores atrações para quem sonha viajar para o norte da Noruega no inverno, Lofoten também oferece várias atividades. Uma delas é pescar o famoso bacalhau do atlântico. A região é famosa pelo bacalhau, com extensos varáis que servem para deixá-los ressecando se extendem por toda sua paisagem. Esqui, caminhadas na neve, passeios de barco, caiaque também são algumas das possibilidades de explorar a beleza natural local. E, claro, com roupa adequada tudo é possível.

Vilarejos de pescadores charmosos, com restaurantes e cafés também são uma excelente opção para descansar e se aquecer depois dos passeios. Os vilarejos que mais recomendo a visita são: Reine, Nusfjord and Henningsvær.

Localização e como chegar

O arquipélago de Lofoten está situado na região de Nordland naNoruega, ao norte do Círculo Polar Ártico. O arquipélago de Lofoten é composto por sete ilhas principais ligadas por fiordes e estreitos. Há vários pequenos aeroportos na região, porém os aeroportos de Leknes, Narvik e Evenes são os que oferecem mais opcões de voos e consequentemente voos mais baratos. Wideroe, Norwegian Airlines e SAS são as empresas que oferecem voos até a região e em sua grande maioria, é preciso fazer uma parada em Oslo, a capital da Noruega.

Onde se hospedar

Como comentei anteriormente, Lofoten é muito conhecida pela pesca de bacalhau, e esse foi o forte da região por muito tempo. Atualmente, antigas casas de pescadores e vilarejos inteiros foram transformadas em acomodações turísticas super charmosas. Inclusive, muito dessas casas ficam sobre as águas ou muito próximas dela e com vista ininterrupta para os fjordes. Uma ótima opção é o Nusfjord hotel. Porém, há várias opções incríveis de acomodação similares pelo Airbnb.