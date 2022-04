La Rioja, dicas da região vinícola mais famosa da Espanha

Quem me acompanha no Instagram @karina.sell sabe que sou apaixonada por vinhos e esse ano tive a oportunidade de conhecer várias regiões vinícolas na Europa. E a região de La Rioja que é sem dúvidas a mais famosa região vinícola da Espanha, não poderia faltar. Nesse post vou dar algumas dicas dessa região vinícola que é a mais famosa na Espanha.

Dicas e o que fazer em La Rioja na Espanha

A região de La Rioja fica no norte da Espanha e por isso é bem interessante combinar com um roteiro combinando com as cidades de San Sebástian e Bilbao. Meu conselho é alugar um carro e fazer esse roteiro pelo norte da Espanha com calma. Pois além dessas cidades, as paisagens da região são belíssimas. Certamente irá te surpreender e muito. Outros destinos que incluímos no nosso roteiro pelo norte da Espanha foi Bardenas Reales, uma região de semi-deserto que fica em torno de uma hora de carro da região vinícola de Rioja.

Vinícolas para visitar

Recomendo as Bodegas Baigorri que é bem moderna e possui vinhos muito bons. Outra que recomendo similar é a Bodega Ysios, não deixe de reservar com antecedência, pois a Ysios diferente das outras não possui loja então você só poderá provar os vinhos marcando uma visita. Certamente a Marques de Ríscal também vale a pena ir, apesar de ser uma vinícola mais comercial, sua arquitetura chama atenção. Além disso, também acho interessante misturar visitas entre vinícolas menores e locais com vinícolas com uma ou outra vinícola mais comercial para ver a diferença. Porém, pessoalmente, a vinícola que eu mais gostei foi a Vina Tondonia, pois os vinhos são excelentes, super recomendo.

Onde se hospedar

A Finca Arandinos é um hotel moderno, seus quartos tem vista para os vinhedos e com varanda. O restaurante é muito bom assim como o ambiente. Ficamos hospedados na Junior suíte que era simplesmente enorme. Pelo que vi no site, todos os quartos são bem espaçosos e claros.

Outros passeios para fazer em La Rioja além das vinícolas e vilarejos

Outro passeio que fizemos em La Rioja foi um passeio de balão sobre a região com a Globos Arcoiris. Aliás, esse foi um dos melhores passeios de balão que eu fiz. Pois conseguimos passar das nuvens e a paisagem foi algo de cair o queixo e para melhorar ainda fizemos um brinde com cava local nas nuvens.

O Parque Natural de Bardenas Reales consiste uma paisagem semi-desértica, onde chuvas torrenciais moldaram um campo de gesso e argila. Suas planícies são intercaladas por falésias e colinas que chegam atingir até 600 metros de altura. A chamada Bardena Blanca agrupa as paisagens mais brancas, de substrato de gesso e vegetação de estepe. Os pinhais de Carrasco e os solos argilosos são encontrados na chamada Bardena Negra.

Onde fica Bardenas Reales

O Parque de Bardenas Reales fica na região de Aragón perto da cidade de Navarra e também muito próximo da região vinícola de La Rioja. Inclusive super recomendo fazer um roteiro incluindo os vilarejos e vinícolas de La Rioja com Bardenas Reales. Para chegar até o Parque é muito simples, só colocamos no google maps Bardenas Reales mas na região também tem várias placas. Não precisa pagar para entrar no parque.

Onde se hospedar

Apesar de ser possível passar o dia no Parque Nacional de Bardenas Reales e seguir viagem seja para La Rioja ou para outras cidades próximas, eu recomendo passar uma noite por ali no Aire de Bardenas, para curtir a paisagem local. Além dos quartos modernos, o hotel também oferece a opcao de se hospedar em uma bolha.

