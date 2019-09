Lavaux, a maior região vinícola da suíça em Vaud, é Patrimônio da Unesco

Lavaux é a região vinícola da Suíça que fica no Cantão de Vaud, muito perto de Lausanne, e outras cidades do Lago Genebra. Ou seja, na parte francesa da Suíça. Como sou apaixonada por vinhos, fazia um tempo que também queria a conhecer. Pois, além de ser uma região vinícola na Suíça, também é Patrimônio da Unesco. O momento não poderia ser melhor, pesquisando o que fazer em Montreux e na Riviera Suíça, descobri a Fetes des Vignerons, uma festa organizada pelos produtores de vinho locais, que acontece a cada 20 anos em Vevey.

Esse roteiro pela Suíça começou em Genebra. E, assim como Genebra, outras cidades que fizemos de base foram Lausanne, Montreux e Lavaux. A seguir, vou explicar onde nos hospedamos, melhores passeios na Riviera suíça, o que fazer em Montreux e outras dicas. Como Genebra tinha muita coisa, eu separei em outro post.

De Genebra fomos com a Blacklane até a região vinícola de Lavaux. A Blacklane é uma empresa de motoristas profissionais de luxo. Isto é, todos os carros são de alto luxo. Por exemplo, o nosso carro era uma Mercedes classe E novinha. Outra coisa legal da Blacklane é que você pode agendar seu motorista por hora e não apenas por corrida. Já o agendamento pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo. Usando esse link você ganha 10% de desconto.

A paisagem de Genebra até Lavaux é simplesmente espetacular. Sem dúvida, uma das paisagens de vinhedo mais linda que eu já vi. Na verdade, acho que é a mais bonita. O visual dos vinhedos pendurados em terraças acima do Lago Genebra, formam uma harmonia perfeita com os Alpes. É de emocionar de tão lindo! Não é à toa que a região de Lavaux é considerada Patrimônio da Unesco. A viagem de uma hora de Genebra até o nosso hotel em Lavaux, passou como segundos dentro daquele carro maravilhoso, rodeado por uma paisagem que mais parecia um papel de parede.

Le Mirador, Hotel com vista panorâmica para os vinhedos de Lavaux

Chegamos então no hotel Le Mirador. E, como o nome mesmo sugere, o hotel fica aninhado na região vinícola de Lavaux e com vista espetacular para o Lago de Genebra, para os vinhedos de Lavaux e para os Alpes franceses. Assim que chegamos no hotel e logo que entrei na recepção, eu vi a paisagem do hotel pela parede de vidro que ia do piso ao teto, e não tive dúvidas de que eu não poderia estar em um lugar com uma vista mais linda que aquela. Certamente, não naquela região. O Le Mirador resort & Spa é um hotel membro da Leading Hotels of The World que representa um símbolo de qualidade e excelência em hotéis de luxo.

A Júnior suíte, categoria que ficamos hospedados, além de ser muito espaçosa, contava com uma varanda privada com mesa e cadeiras e espreguiçadeiras para curtir a mesma vista incrível que vimos logo ao chegar, na própria recepção do hotel. O bom é que a suíte era tão ampla e bem desenhada que até da banheira do banheiro era possível ver a bela paisagem. Para melhorar, ainda fomos presenteados com um vinho local.

Obviamente, esse hotel na região de Vaud é um lugar maravilhoso não só para curtir as paisagens de vinhedo e para relaxar, como também para cuidar da saúde. Pois o Le Mirador além do Spa Givenchy e da academia com aparelhos de última geração, também possui um centro médico excelente.

O Le Mirador possui dois restaurantes. O Le Patio, o terraço onde é servido o vasto café da manhã do tipo buffet e onde também é servido um brunch do qual eu recomendo caso você esteja visitando a região de Vaud. Ademais, o hotel também conta com outro restaurante, o Hinata, que é especializado em comida japonesa.

Certamente que com toda essa paisagem ao redor, opções de passeios pela região não faltam. Com muito esforço, saímos do hotel e caminhamos entre os vinhedos e vilarejos. Inclusive, o acesso até Vevey é muito fácil. Ao lado do hotel há um teleférico que conecta com as cidades que ficam na margem do lago e todos os hóspedes do hotel recebem o bilhete que permite ir e vir gratuitamente quantas vezes quiser. Portanto, é possível visitar tranquilamente, por exemplo, as cidades de Vevey e Montreux.