Lisboa: Lugares diferentes e imperdíveis para conhecer

Visitar Lisboa nos dias atuais é conhecer uma cidade que renasce a cada dia. Lisboa se tornou um dos melhores destinos de viagem da Europa, suas ruas estão tomadas por turistas e gruas que deixam a cidade cada dia mais prospera mas onde ainda vive-se com originalidade.

É uma cidade com uma mistura única incrível de ambientes e vistas do rio Tejo, de cultura e patrimônio, de comida e vinho, do antigo e do novo. Mas há uma singularidade da forma como todos esses atributos estão presentes. Sem correr o risco de soar falsa, nem pretensiosa, Lisboa se torna cada dia mais queridinha aos olhos do mundo.

Depois de quase um ano explorando Portugal como um todo, resolvi unir o melhor da capital e o que é imperdível de visitar durante um roteiro de viagem para Lisboa. São dicas para quem quer ir além dos pontos turísticos tradicionais ou simplesmente fugir deles e explorar a essência da cidade e dos locais. Vamos lá?

Restaurante Phármacia

Em um edifício de 200 anos que pertenceu a uma tradicional família portuguesa, com decoração bem diferente, esse restaurante lembra uma farmácia ou hospital e na parte externa, o bar no jardim com espreguiçadeiras e vista para o Tejo tornam o melhor remédio para degustar os variados e terapêuticos coquetéis. Endereço: R. Mal. Saldanha, 1.

Pavilhão Chinês

Ainda no bairro de Príncipe Real, conheça esse bar e antiquário com peças do século XVIII ao século XX que são expostas em cinco salas. Um lugar incrível e diferente frequentado por locais e turistas. Endereço: R. Dom Pedro V, 89

A Embaixada

Em um dos bairros mais descolados de Lisboa, o Príncipe Real, se encontra esse antigo palácio do século XIX, que foi transformado em galeria com lojas de artistas e marcas portuguesas de moda, design e artesanato. Não deixe de aproveitar e explorar esse bairro. Endereço: Praça do Príncipe Real, 26.

Pastéis de Belém

É possível encontrar várias versões deles por todos os lados em Lisboa. Mas não se engane, o verdadeiro pastel de Belém você só encontra no “Pastéis de Belém” considerado o original e que mantém a receita a sete chaves. Se você visitar o verdadeiro, verá que realmente existe diferença e que são muito mais gostosos. Endereço R. de Belém 84

Pensão Amor

Antigo bordel que foi transformado em bar descolado na famosa rua cor de rosa. Dos nomes dos coquetéis aos banheiros e até um sex shop nos fundos, tudo por ali é erotizado. É definitivamente um lugar diferente para conhecer. Endereço R. Alecrim, 19.

Museu Nacional do Azulejo

Os Azulejos estão por todos os lados e tornam a cidade mais colorida e charmosa. Assim como os Pastéis de Belém os azulejos são símbolos de Portugal. Além da história do azulejo, também é possível conhecer diversos estilos, épocas e influências. Rua da Madre de Deus, 4

Confeitaria Nacional

Fundada em 1829, é a confeitaria mais antiga e tradicional de Lisboa. As receitas mais tradicionais datam mais de 180 anos e são ricas não apenas no sabor como em história. Antiga fornecedora da Casa Real Portuguesa, é atualmente referência de patrimônio cultural e artístico de Lisboa e recentemente considerada uma das melhores confeitarias da Europa.

Panteão Nacional

A antiga igreja de Santa Engrácia, é hoje um monumento grandioso, com pé direito altíssimo e muito mármore, que desde o século XX homenageia alguns dos portugueses mais importantes da história, como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e também a famosa cantora de fado Amália Rodrigues. A vista do terraço é simplesmente magnífica. Se tiver tempo, aproveite para visitar a Feira da Ladra e Alfama, o bairro mais tradicional de Lisboa.

CORK & CO

Portugal é a maior produtora de cortiça do mundo, nessa loja de design do Bairro Alto você encontra diversos produtos feitas com cortiça.