Aproveitando o melhor de Londres no verão

Acredito que a vida é feita de ciclos e durante essa minha última viagem para Londres no verão isso ficou ainda mais claro na minha cabeça. Há pouco mais de um ano, meu marido e eu chegávamos em Londres cheios de planos e sonhos, ou em um português mais popular, de “mala e cuia”.

Apesar de já ter visitado a cidade diversas vezes antes disso, foi durante a minha estadia mais longa que ela me conquistou de verdade. Hoje, Londres é uma das minhas cidades prediletas no mundo. Sou apaixonada pela cidade e sempre que posso planejo alguns dias por lá, independentemente da estação.

Dessa vez, a viagem foi ainda mais especial. Londres nos ajudou a alcançar um objetivo e nada mais justo do que pisar nessa bela cidade novamente. Relembrar um começo, matar as saudades e agradecer. Retornar aos lugares que mais gostamos e fazer um pouquinho do que queríamos ter feito e não conseguimos. A época não poderia ter sido melhor – eu adoro os diversos parques da cidade e aproveitar Londres no verão foi perfeito.

Hotel Café Royal

Para essa viagem especial, escolhemos o Hotel Café Royal e graças a Leading Hotels of World, mais conhecida como Nossa Senhora do Upgrade, fomos parar numa suíte que mais parecia um milagre e o que já era para ser ótimo ficou estupendo!

Para terem ideia ficamos na suíte Celestine que faz parte das suítes superiores do hotel. Tínhamos quase 180 metros quadrados só para gente, divididos entre sala de estar, copa, banheiro, lavabo, quarto, closet e escritório.

A Suíte Celestine é considerada uma das melhores suítes de Londres, suas janelas enormes emolduram do lado de fora a bela arquitetura dos edifícios da Regent street. Já seu nome foi uma homenagem a esposa do fundador do hotel, isso certamente explica seu ambiente romântico.

Uma das coisas que eu mais gosto no Hotel Café Royal é a mistura do clássico e moderno dos ambientes. O resultado além de harmônico é maravilhoso. Além disso, para mim é uma “leitura” perfeita de Londres, uma cidade que possui claramente essa mistura em sua arquitetura.

Chegamos até conhecer o spa, que conta com piscina, saunas, jacúzi e diversos tratamentos mas acabamos ficando pouco. Aliás esse é o “problema” de ficar em uma suíte como a que ficamos, não dá coragem de sair dela. Deixamos até o restaurante do hotel, o Laurent, para conhecermos depois do check out. Inclusive eu super indico, é maravilhoso, o chef apresenta grelhados e sushis de uma forma moderna e deliciosa. Não deixem de visitar ainda que não estejam hospedados no hotel.

Um dos passeios que fizemos dessa vez e amei foi sobrevoar a cidade de helicóptero. Encontramos o passeio no site oficial da Visit Britain. A empresa que opera é a The London Helicopter. Foi simplesmente incrível ver como Londres consegue ser linda de todos os ângulos. Sobrevoamos próximo da Tower Bridge, Hyde park, Big Ben, The London Eye e todos os lugares mais famosos da cidade. Com certeza, foram os melhores vinte minutos da viagem. Vale muito esse passeio.

Também revisitei as salas de estado do Palácio de Buckingham. Um dos programas que fiz ano passado e queria muito voltar e levar meu marido. Como uma grande admiradora da Lady Di, visitei a exposição que mostra a evolução do seu estilo com alguns modelos e vestidos usados em ocasiões oficiais. Aproveitei para conhecer o Kew Garden, considerado o maior e mais diverso jardim botânico do mundo e também onde está o Kew Palace, que era a casa de veraneio do Rei George III. Não deixe para visitar o Kew Garden no final da tarde. Pois os jardins são grandes e as alguns ambientes como o Kew Palace entre outros fecham mais cedo.

Também recomendo comprar os ingressos não apenas do Kew Garden como de qualquer outra atração que pretenda fazer em Londres no verão online. Durante o verão a cidade fica mais cheia e é sempre melhor se prevenir para evitar as filas.

Outro lugar que não poderia deixar de visitar é o Holland Park, que é na minha opinião o parque mais bonito de Londres. Apesar da entrada ser simples e do começo dele aparentar ser apenas um bosque, esse parque é grandioso. Caminhando mais adiante, há um gramado enorme com mesas embaixo de árvores. Em seguida há outros espaços com estátuas e até um roseiral. É certamente o lugar perfeito para aproveitar Londres no verão.

