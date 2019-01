O melhor de Zurique em 3 dias na cidade

Quem me acompanha no Instagram viu que minhas últimas viagens foram para a Suíça, um país pelo qual sou apaixonada e sempre dou um jeitinho de visitá-lo. Dessa última vez, a viagem foi por apenas 2 dias em Zurique para a World Web Forum.

Já havia ido para Zurique algumas vezes, porém sempre de passagem. Essa foi a primeira vez que fiquei, apesar de pouco, para conhecer. E sinceramente, me apaixonei tanto que hoje meu sonho é morar lá. Nesse post vou deixar algumas dicas de lugares que gostei e também outras que foram recomendados pelo querido Joshua Beckert, responsável pela área digital do hotel Baur Au Lac.

Baur Au Lac

Nos hospedamos no Baur Au Lac, que foi um dos melhores hotéis urbanos que já conheci. Membro da Leading Hotels of the World e com serviço espetacular, esse hotel pertence a mesma família há mais de 170 anos e por isso, é símbolo de luxo e tradição em Zurique.

Um fato interessante é que antes mesmo de existir carros, o Baur Au Lac já tinha garagem para carruagens. Atualmente, além de guardar também oferece diversos serviços extras, que vão desde limpeza até reparos. O hotel também oferece um serviço exclusivo no aeroporto, te buscam na saída do avião, coletam suas bagagens e incluem imigração vip.

Localização

O hotel fica em Paradeplatz, coração da área financeira de Zurique. Região de muitas lojas de grifes, cafés e restaurantes. Um lugar delicioso para caminhar e fazer compras.

Como se não bastasse, o hotel tem vista para as montanhas e para o lago de diversos ambientes e suítes. Além de um jardim para os dias de verão. Com tantas coisas próximas e beleza ao redor, o Baur au Lac é certamente o lugar ideal para quem quer conhecer o melhor de Zurique sem perder tempo.

Suítes

Além de serviço 24hrs, todas as suítes também possuem internet e minibar já incluídos na tarifa. Nos hospedamos na River suíte, que teve seu grandioso ambiente todo reformado. Como a suíte era muito acolhedora, com um living roomseparado do quarto e aquecido com lareira, dava a sensação de estar em casa. Já as varandas tanto do living roomcomo do quarto tinha vista para o belo canal Schanzengraben.

Restaurantes

O Baur Au Lac possui três restaurantes e que valem muito a pena conhecer, não apenas por sua gastronomia, como também ambiente. O Le Hall fica logo na entrada do hotel, com ambiente formado por sofás e poltronas ao redor de um lustre clássico, que já capta seus olhos logo ao entrar. Aproveite o ambiente enquanto toma o tradicional chá da tarde.

Já o restaurante Pavillon, possui uma sala redonda com vista 360 graus e luz natural. É no Pavillon que é servido o café da manhã. Já à noite, o mesmo restaurante, apresenta as criações do chef Laurent Eperon, das quais fazem jus a sua estrela Michelin.

Com ambiente igualmente acolhedor, do tipo lounge ao ar livre, o Terrasse fica no jardim do hotel. Quando vi as fotos dele no site durante o verão, já fiquei doida pra voltar! Certamente o fato do hotel ter restaurantes excelentes é perfeito para quem tinha apenas poucos dias na cidade como eu.

Vida noturna em Zurique

A propósito, para quem quiser curtir à noite, os bares do momento são Bar em Wasser e Old Fahion Bar. E para quem quiser uma baladinha, a dica é a Kaufleuten.