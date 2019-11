Quem me acompanha no Instagram sabe que recentemente fiz uma viagem linda por Portugal a convite da TL Portfolio e da OWT Boutique Travel que organizou um roteiro de 6 dias em Portugal perfeitos! A viagem começou em Comporta, um vilarejo que fica apenas uma hora e meia de Lisboa. Em seguida, fomos para o vilarejo de Monsaraz no Alentejo e finalizamos com alguns dias na charmosa capital portuguesa. Nesse post vou deixar pra vocês tudo que fizemos em cada destino e falar também um pouco dos hotéis incríveis que nos hospedamos.

Roteiro de 6 dias em Portugal – Comporta, Alentejo e Lisboa

Comporta

O vilarejo de Comporta foi a primeira parada do nosso roteiro de 6 dias em Portugal. Por ali nos hospedamos no Sublime Comporta, um hotel incrível que queria conhecer há tempos. O vilarejo de Comporta é um dos destinos mais badalados do verão em Portugal e também na Europa, com vários restaurantes, lojas de marcas locais e também internacionais. Apesar de o destino ser muito mais procurado no verão, adorei conhecer Comporta e o hotel Sublime Comporta no inverno. Pois, o clima continua agradável e bem menos movimentado mas ainda com muitas atividades. Além disso, o hotel é um destino em si e fica super charmoso com lareiras acessas e tochas de fogo ao ar livre.

O que fazer em Comporta

Passeios à cavalo com Cavalos na areia : a empresa oferece passeios à cavalo pela praia de Comporta e por arrozais;

Passeio de barco com a empresa Vertigem Azul para avistar a única comunidade de Golfinhos de Portugal;

Degustação e provas de vinhos ou ostras no hotel Sublime Comporta;

Massagem no hotel Sublime Comporta;

Se o tempo permitir, aproveitar o dia no beach club do Comporta Café

Jantar em um dos restaurantes locais como o Museu do Arroz, Dona Bia e no restaurante Comporta Café.

Hospedagem no Hotel Sublime Comporta

O Sublime Comporta fica em um lugar incrível, rodeado por Pinheiros, lagoas, dunas, arrozais e por quilômetros de praias. Com o ambiente super aconchegante os quartos e vilas do hotel se espalham ao longo do jardim da propriedade próximos a casa principal onde está a recepção e o restaurante principal.

Suítes, villas e quartos

Fiquei hospedada em uma das “Bio-Pool Suites” que ficam localizadas sobre a bela piscina biológica e com acesso direto para a piscina. Todas elas com terraços privativos construídos sobre palafitas que remetem ao a tradicional pesca local. Cada bio-pool suíte possui decoração própria. O Sublime também oferece vilas incríveis de até 5 quartos para família ou amigos.

Restaurantes

O Sublime Comporta conta com quatro ambientes diferentes para comer, petiscar ou beber. Experimentamos o restaurante Sem Porta do hotel, que é incrível e é aberto para almoço e jantar. Aliás, ali também é servido café da manhã. Todos os ingredientes vem da horta biológica do hotel direto para mesa. Tudo super fresco e saboroso.

Alentejo

Depois de Comporta, seguimos para a região do Alentejo mais precisamente para o hotel/ destino São Lourenço do Barrocal, que fica apenas 10 minutos do belo vilarejo de Monsaraz. A região do Alentejo é a maior região produtora de vinhos de Portugal e por isso, sua paisagem é formada por vinhedos e também oliveiras.

O que fazer no Alentejo

Visita e degustação de vinhos na Herdade do Esporão;

Visitar o vilarejo de Monsaraz;

Passeios de balão no hotel São Lourenço do Barrocal;

Passeios de bicicleta, charrete e à cavalo e aulas de equitação no hotel São Lourenço do Barrocal,

workshop de cozinha alentejana no hotel São Lourenço do Barrocal;

Visitas arqueológicas e passeios pela herdade;

Observação de estrelas com telescópio

Hospedagem no hotel São Lourenço do Barrocal

Já havia visitado o São Lourenço do Barrocal e gostei tanto que falo sem medo que esse foi sem dúvidas um dos melhores hotéis que visitei em Portugal e sem dúvidas o meu favorito. O hotel é o retrato perfeito do que é Portugal, um lugar calmo, cheio de natureza, exclusivo e muito charmoso. Pra mim, o Barrocal é um exemplo perfeito da simplicidade em forma de luxo e exclusividade. Um lugar único, que pertence a mesma família há 200 anos! Além disso, como viram nos ítens acima, o Barrocal oferece muitas atividades mas se você for como eu e prefere uma viagem mais tranquila sem muitas atividades, só para curtir uma bela paisagem, comida e vinho esse também é o lugar.

Além das atividades mencionadas, não deixe de forma alguma de fazer a massagem que é assinatura do hotel feita com azeite biológicos produzidos localmente. Sem dúvidas, foi a melhor massagem que eu já fiz!

Suites e quartos

Como essa foi a minha segunda vez no hotel pude conhecer mais opções de quartos e suítes. O que mais me chamou atenção é que todos são muito grandes e charmosos. O Barrocal também oferece vilas privadas para quem viaja em família ou amigos. As vilas possuem sala de estar com lareira e cozinha.

Restaurante

O restaurante do São Lourenço do Barrocal é um autêntico farm to table mantendo as raízes da tradicional cozinha regional alentejana. O café da manhã é um destaque à parte. Com várias opções de pães e bolos caseiros, tudo tão gostoso!

Lisboa e Bairro Alto hotel

Nossa viagem foi encerrada na charmosa capital portuguesa. Lisboa se renova a cada dia e por isso sempre me surpreendo cada vez que a visito. Dessa vez, aproveitamos para visitar e vivenciar o Bairro Alto hotel, que foi completamente renovado e reabriu suas portas recentemente. Como já morei em Lisboa e inclusive já deixei várias dicas da cidade tanto por aqui como no meu blog, dessa vez vou sugerir algumas opções do que fazer no Bairro Alto, bairro onde está localizado nosso hotel.

O que fazer nos arredores do Bairro Alto

Sem dúvidas, esse é um dos melhores bairros para se hospedar em Lisboa independente do motivo da sua viagem. O Bairro Alto está muito bem centralizado. Além de oferecer alguns dos melhores restaurantes, lojas e atrações turísticas.

Mercado da Ribeira;

By the Wine – bar de vinhos;

Pensão do Amor – antigo bordel transformado em bar;

Manteigaria, fábrica de pastéis de nata;

Livraria Bertrand – a livraria mais antiga do mundo;

Palácio Chiado – antigo palácio que teve seus ambientes transformados em restaurantes;

Escultura de Fernando Pessoa

Hotel Bairro Alto

Além da localização privilegiada, o hotel que está todo renovado com uma decoração primorosa, tudo minimamente pensado e projetado pelo arquiteto Souto de Moura com interiores do Atelier Bastir e TheStudio. Mas sem dúvidas, o que mais amei no novo Bairro Alto hotel foi o Bahr, uma área de bar, terraço e restaurante assinado pelo chef Nuno Mendes. Ainda que não esteja hospedado no Bairro Alto, não deixe de tomar uns drinks com a vista mais fantástica de Lisboa e em seguida jantar no restaurante. Só para terem uma idéia foi a melhor comida de toda viagem!