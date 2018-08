Roteiro pelo norte da Itália: Milão e Lago Di Como

Localizado na região de Lombardia, o Lago Di Como é um dos destinos mais exclusivos no norte da Itália. E a combinação de um roteiro Milão e Lago Di Como é uma viagem perfeita para quem quer unir o agito de Milão com as paisagens e vilarejos tranquilos ao redor do lago.

Para quem tiver mais tempo, além de Milão e Lago Di Como, também recomendo incluir outros lagos do norte da Itália, como por exemplo o Lago Maggiore e o Lago Di Garda.

Milão

Capital da moda e do design, programas voltados para as duas coisas é o que não falta em Milão. Além de é claro, oferecer ótimos cafés e restaurantes como qualquer outra cidade da Itália.

Pensando em aproveitar Milão ao máximo, visitamos a cidade durante a semana da Feira Del Mobile, a maior feira de design do mundo. A cidade fica tão movimentada, com festas e eventos dentro e fora de feira que indico mesmo para quem não curte tanto design.

Já para quem quer aproveitar o mundo da moda, não pode deixar de visitar o Quadrilatero Della Moda, o bairro reúne todas as grifes italianas e internacionais. Para quem prefere lojas de departamento, a mais conhecida é a Rinascente.

Um dos lugares que eu conheci nessa última passagem por Milão e recomendo é o Fonderie Milanese, um restaurante e bar que fica em um complexo bem escondido. O lugar é como um estacionamento de terra, pouco iluminado por fora. Um pouco mais adiante do portão há um complexo com vários restaurantes e barzinhos, todos muito legais e descolados.

Dicas de restaurantes, compras e passeios em Milão

Minha dica de hospedagem em Milão é o hotel Armani. A localização do Armani é ótima, fica no Quadrilatero della moda e a uma curta distância do Duomo e museus para quem também quer turistar em Milão. Com decoração minimalista e moderna, os ambientes do hotel são muito aconchegantes e possuem um vista linda da cidade. Inclusive da suíte, onde grande parte era vidro, também tinha uma varanda que contornava quase todo o quarto.

Assim como o quarto e todo o hotel, o spa segue valorizando a vista da cidade. A jacuzzi e a sauna são um ótimo exemplo, ambas tinham vista da cidade e um pôr do sol maravilhoso. Além disso, o restaurante do hotel é premiado com estrela Michelin.

Como ir de Milão para o Lago Di Como

É muito tranquilo ir para o Lago Di Como de Milão. Nós optamos por alugar um carro para curtir a paisagem com total liberdade. Alugamos uma Maserati Grand Cabrio com a Edel & Stark e chegamos ao Lago Di Como à altura do destino e a viagem que já prometia ficou ainda melhor. Afinal, nada como dirigir um super carro italiano na própria Itália. Com o carro é possível fazer o circuito dos três lagos italianos, que incluem o Lago di Garda e o Lago Maggiore além do Lago di Como.

A Edel & Stark é uma empresa com sede em Zurique de aluguel de carros de alto luxo. Eles tem disponível todos os carros dos sonhos, desde Bentley, Ferrari, Lanborghini, Aston Marti e por aí vai… o céu parece ser o limite! O melhor é que eles ainda entregam em várias cidades da Europa, sem custo adicional. Nós recebemos nosso carro no horário agendado na porta do nosso hotel com a maior tranquilidade. Confesso que eu mesma não sou ligada em carros, mas tenho que admitir que a viagem ficou outra e descobrir uma nova paixão.

Lago Di Como

Destino famoso de veraneio de celebridades e milionários, o Lago Di Como é também um dos lugares mais românticos da Itália e o terceiro maior lago do país. A paisagem é simplesmente de cair o queixo! Com água verde, rodeado por montanhas com picos de neve e vilarejos floridos.

Todos os vilarejos ao longo do lago são muito charmosos. Os vilarejos que mais são Como, Bellagio e Tremezzo. Além de mais movimentados, também possuem lindos palácios e jardins.

O Lago Di Como é o terceiro maior lago da Itália. Por isso, você pode escolher uma cidade e fazê-la de base para explorar outros vilarejos. O Tremezzo é uma boa opção para quem não quer se locomover muito. Por exemplo, Bellagio fica apenas 15 minutos de ferry.

Além disso, um dos hotéis mais tradicionais do Lago Di Como está em Tremezzo, o Grand hotel Tremezzo. Membro da coleção Legend da Preferred hotels, que é formada por hotéis únicos e culturalmente importantes.

Repleto de história, o G.H Tremezzo hospeda celebridades desde 1910, tem estilo clássico e é muito romântico. Todavia, tem um ambiente muito dinâmico, com três piscinas, sendo que uma delas ficam sobre o Lago. Além de três restaurantes. Por falar em restaurantes, o café da manhã do hotel foi um dos melhores que já vi. Só para terem idéia existem diversos tipos de geléia e até mel.

Outro ponto que merece destaque é o jardim do hotel, tão grande que é possível fazer uma bela caminhada com vista para o lago. O verde do jardim do Tremezzo se confunde com o belo jardim botânico e antigo palácio Villa Carlotta com quem faz divisa. Um lugar imperdível de conhecer em Tremezzo.

Veja aqui mais dicas de Milão e Lago Di Como.