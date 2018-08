Safari em Ngorongoro na Tanzânia, a maior cratera do mundo!

Era por volta das oito horas da manhã quando fomos acordados com um leve toque na porta do nosso quarto, no Lodge & Beyond Ngorongoro, na Tanzânia. Se tratava do nosso mordomo particular deixando um cafezinho com biscoitos. Uma maneira gentil e agradável de tentar nos arrancar daquele quarto, ainda aquecido por uma fraca chama na lareira; iríamos nos preparar para uma grande aventura.

Aquele era o primeiro dia de safári dentro da maior cratera do mundo, a Cratera de Ngorongoro. Um antigo vulcão gigante, que entrou em erupção, formando uma cratera de 260 quilômetros quadrados. Dentro dela vivem milhares de animais e a mais densa população de leões do mundo!

O safári em Ngorongoro é simplesmente uma experiência incrível e bem diferente dos demais safáris que já fiz. A paisagem da savana, contornada por paredões gigantescos, fazem esse lugar parecer uma pintura!

Os safáris que fizemos são semi-particulares ou particulares e a experiência é exclusiva e personalizada. Os rangers (motoristas e experts em animais) explicam tudo sobre a região e os animais, além de cuidarem de todos os detalhes, como procurar o lugar perfeito para nosso almoço no meio da savana!

Já no primeiro dia de safári vimos muitos leões, gnus, zebras e outros animais selvagens. Almoçamos uma comidinha deliciosa com vinhos maravilhosos no meio da savana e com vista para um lago cheio de hipopótamos. Ao retornar para o Lodge & Beyond Ngorongoro, no final da tarde, nosso quarto estava todo decorado com rosas e a banheira com a água quentinha pronta para gente relaxar!

O Lodge Ngorongoro Crater possui apenas nove quartos e um lodge central, onde é servido o jantar e onde são feitos os encontros com os rangers à noite. Todos os quartos, incluindo essa parte central, tem vista de 360 graus da cratera. Um verdadeiro mirante! Além disso, o lodge não possui cercas, por isso, no final do jantar, um funcionário nos escoltava todas as noites de volta à nossa acomodação. E cada noite era uma surpresa, um bicho ou um barulho diferente.

Nesse momento, quando voltávamos para nosso quarto, ele já estava todo preparado para dormirmos. Cama arrumada, cobertor elétrico ligado e lareira acessa. Você deve estar até estranhando tanto aquecimento, mas durante à noite e no começo da manhã, por causa da altitude, faz muito frio por lá.

No dia seguinte, além do safári na cratera, também visitamos um vilarejo da tribo Maasai. Seus habitantes são os únicos que têm autorização para morar próximo da área da cratera. Pudemos conhecer o estilo de vida deles, as casas do tipo ocas, artesanatos, danças e até uma escolinha.

No total, foram três dias na região de Ngorongoro. Fizemos o safári em dois dias, vimos diversos animais, entre eles, 16 leões! Conhecemos a tribo Maasai e, no último dia, ficamos curtindo o nosso fabuloso lodge! Quando estava organizando meu roteiro de viagem pela Tanzânia, fiquei na dúvida se não seriam muitos dias de safári, já que também faria no Serengeti. Mas a região da Cratera de Ngorongoro é simplesmente sensacional! Uma oportunidade única de visitar a tribo Maasai e fazer um safári em uma paisagem tão diferente. Algo realmente imperdível para quem programa um roteiro pela Tanzânia.

Por Karina Sell

Instagram @karina.sell

www.kawalk.com.br