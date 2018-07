Sol da meia noite na Islândia – Deplar Farm Lodge

Formada por vulcões, glaciares, cachoeiras e praias com icebergs, a Islândia foi definitivamente um dos lugares mais surpreendentes que conheci. Foram 10 dias viajando e me surpreendendo com pessoas extremamente alegres e por paisagens difíceis de descrever, pois são diferentes de tudo que eu já tenha visto anteriormente.

Roteiro completo pela Islândia

Saimos de Reykjavik onde alugamos um carro já no aeroporto e fomos rumo ao norte do país. Depois de 4 horas de uma paisagem linda que se alternava entre flores, montanhas e pedras vulcânicas, chegamos na Península de Troll, onde está o Deplar Farm lodge, nossa primeira parada e provavelmente o ponto mais alto de toda viagem.

O lodge era uma antiga fazenda de ovelhas, com uma casa de turfa, aquelas casinhas com telhados de grama. Uma forma antiga para manter agradável a temperatura interna das casas. Por isso, o Deplar Farm é tão especial quanto sua localização. Um hotel remoto, rodeado por um vale de montanhas verdes com apenas 12 suítes.

Apesar de pequeno, a estrutura do lodge é maravilhosa. Com piscina interna e externa aquecida e com bar. Spa com camas de flutuação para relaxar, academia, pilates, sauna e o que mais me surpreendeu: a alta gastronomia. Tudo que eu experimentei no Deplar Farm era de torcer os olhos e comer rezando. Inclusive o chef já recebeu prêmio de melhor sobremesa do mundo.

É muito especial ter um chef como esse e um spa tão excelente praticamente só para você em um lugar remoto.

A diária do Deplar Farm inclui absolutamente tudo, desde passeios até todas as refeições e é tudo muito personalizado. Achei isso bem legal, porque dá a sensação de estar em casa mesmo. Quando chegávamos dos passeios e corríamos para a piscina, ficávamos sempre conversando no bar, onde éramos interrompidos com alguma delícia trazida pessoalmente pelo chef.

Foi inclusive no Deplar Farm que vimos pela primeira vez o sol da meia noite. Eu sempre imaginei que o tal sol da meia noite fosse bem bobo. Algo do tipo, está sol só que é meia noite. Não conseguia entender o motivo de alguém viajar só para ver isso. Não seria mais fácil mudar o horário do relógio em pleno dia?

Mas não, o sol da meia noite é realmente espetacular! É que ele se pôe e logo em seguida nasce. Então as cores que vemos geralmente em um pôr ou nascer do sol ficam bem mais fortes, além do fenômeno durar por muito tempo. É tão lindo que tenho até minhas dúvidas se não achei até mais bonito do que a Aurora Boreal.

Além de ver o sol da meia noite tomando vinho na piscina, o Deplar Farm oferece diversas atividades. Como por exemplo, passeios à cavalo, bicicleta, canoagem, caminhadas, pesca, passeios para ver baleias e surfe. E tudo isso com guia privado.

Certamente retornar para o Deplar Farm no inverno para ver a Aurora Boreal da piscina quentinha já entrou para minha lista de desejos!

Veja mais fotos da viagem no @karina.sell