Turismo de saúde e bem estar

Quando o assunto é viagem, a primeira coisa que vem à mente é viajar para conhecer e explorar novos destinos. Porém, atualmente existe uma modalidade de turismo que cresce cada vez mais no mundo todo, o turismo voltado para saúde e bem-estar. Esta área do turismo involve toda e qualquer viagem voltada para o bem estar do viajante, incluindo retiros espirituais, religiosos, spas de relaxamento, terapias e tratamentos para saúde e também estética.

Inclusive, o Brasil já atrai muitos turistas. Segundo dados do Ministério do Turismo, o estrangeiro que vem ao Brasil para cuidar da saúde é o que mais gasta ( média de 120 dólares por dia) e o que permanece mais tempo (média de 22 dias). Além de nós brasileiros, que também viajamos cada vez mais dentro do país com o objetivo de cuidar seja da mente, do corpo ou da saúde.

Quem me acompanha no Instagram @karina.sell, sabe que recentemente fiz uma viagem ao Brasil com o foco na minha saúde e também estética. E, sinceramente, fui embora me sentindo melhor, com a auto-estima mais alta e pronta para recomeçar minha rotina. Por aqui, vou deixar algumas dicas do que eu fiz e recomendo para quem quer viajar com um objetivo diferente.

Clínica Dra. Luciana Garbelini

A Dra. Luciana Garbelini é referência em São Paulo em dermatologia e oferece diversos tratamentos tanto para doenças de pele como também tratamentos estéticos faciais e corporais de última geração. Entre eles, o famoso e atual Sculptra, MD Codes, Laser de CO2 Fracionado, fios de PDO entre muitos outros. A Dra. Luciana Garbelini é também especialista em harmonização facial.

Spa L’Occitane

O espaço da L’Occitane oferece terapias exclusivas com produtos da marca com ambientes aconchegantes que ressaltam o sul da França. Com diversos endereços no Brasil, em cidades como Curitiba e São Paulo.

Clínica Delatorre

Sem dúvidas, o Brasil é um dos melhores lugares para tratamentos estéticos tanto corporais como faciais e também dentários. O Dr. Laydir de La Torre é especializado em ortodontia e ortopedia dos maxilares com tratamentos de última geração como novíssimo Invisalign, que corrige e remodela os dentes com diversas vantagens. Algumas das vantagens do Invisalign é o fato de ser transparente e não causar incômodo estético, ser removível e facilitar a limpeza dos dentes. Além de não precisar retornar com frequência ao dentista e também ser mais rápido que o tratamento com o aparelho ortodôntico tradicional.

Aiga Spa

Oferece diversas opções de massagens com diferentes objetivos, que vão desde drenagem, relaxamento, diminuição de dores e tensões.

Instituto do sono

O Instituto do sono é referência mundial em pesquisa, diagnóstico e tratamento do sono. Pioneiro no Brasil, o Instituto além de identificar, também trata os distúrbios do sono.