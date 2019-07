A conquista da Lua

Well, my friends: preciso confessar que havia um frisson no planeta. A partida da Apollo 11, há exatos cinquenta anos, dividia o mundo. Americanófilos viam, no fato, a supremacia de uma nação. Americanófobos manifestavam descrença e, my God, chegaram a sugerir que a viagem foi apenas uma cena filmada em Hollywood. Como se vê, unfortunately, pouco mudou desde então. De minha parte, parecia inconcebível que um país gastasse tanto dinheiro enviando três cidadãos ao nosso satélite. Por outro lado, era pelo menos um pouco a menos no massacre do Vietnã.

Sempre houve, however, um lado atraente nessa viagem. Primeiro porque foi, of course, uma viagem. Depois porque poderia ter representado um novo destino para turistas — o que, by the way, não aconteceu. Minha tia Harriet vive sonhando com o dia em que eu vá levá-la rumo a Lua. E eu sempre lhe afirmo que, no momento em que houver o primeiro pub no satélite, faço questão de inaugurá-lo — e vou levar titia comigo. Trashie, of course, também vai. Ela tem uma visão romântica disso tudo, embora — soviética que é — defenda a tese de que, sem a viagem prévia de Gagárin, a epopeia espacial americana jamais teria ocorrido.

Momentos como aquele são marcos do tempo, indeed.

Nevertheless, a memória me leva, acima de tudo, à dona Celeste, uma simples observadora dos fatos, dada a opiniões exdrúxulas. Naqueles dias, pensando nos espaçonautas com sua lógica simples, ela perguntava a quem quisesse ouvir: “Quer dizer que, se eles olharem para baixo, vão ver a Terra?”