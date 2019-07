A conquista da Lua 2

Dando sequência à serie de escritos sobre a Lua, que apesar dos incrédulos, parece mesmo ter sido alcançada há 50 anos, I’m always asking: why the moon? Já naqueles idos do século passado, sabíamos que o satélite não tinha vida e servia apenas para os namorados — o que, by the way, já significa muito. Mas minha queridíssima Shirley MacLane disse, um dia, que The moon is a balloon (A lua é um balão) e, indeed, nunca foi mais do que isso. Um balão com crateras que lembram um queijo apetitoso, nothing more.