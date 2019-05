Ainda não está Maduro. Mas logo ocorrerá

Well, my friends: há situações de uma clareza cristalina. Todos os amigos venezuelanos que tenho (e, believe me, não há um corrupto entre eles) querem o fim dos desmandos da dinastia Chávez/Maduro. However, o país que tem mais generais no mundo (e a cada um cabe um naco de riqueza indevida) vai preservar seu chefe ilegítimo tanto quanto possível. Isso é uma pena para uma nação que possui o Salto Angel, o maior do planeta, que tem o Parque Nacional Morrocoy, com suas águas caribenhas e tantas outras belezas mais reluzentes do que o petróleo negro e opaco que jorra de seu subsolo.

De qualquer forma, não me parece, daqui do Turcomenistão (onde estou com minha mascote Trashie), que a solução esteja distante. Acho que esse sujeito de maus-bofes parece uma siriguela pendurada no galho de uma árvore, prestes a cair, maduro e vingado — como seu país deseja que ele seja. Não há ideologia nesse meu raciocínio. Trata-se de um ditador autoritário, ardiloso e malvado (oh, my God!) contra todo o seu povo.

Deve ser uma espécie de justiça injusta: o país que tem as mulheres mais bonitas do planeta é castigo por um tirano awful!

Aguardo mais noticias ainda hoje, mas tudo leva a crer que, como muitas vezes na história, ainda é o pior que prevalece.