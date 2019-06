Em busca de lugares incomuns

Well, my friends: ainda outro dia estive conversando com um velho amigo (em torno de um whisky, of course) sobre os lugares aonde gostaríamos de nos hospedar nesses curiosos dias em que todos os hotéis parecem ter sido desenvolvidos pelo mesmo — e único arquiteto. De minha parte, resolvi que vai comprar meu coração um hotel:

que não seja boutique, porque também não gosto, as well, de butiques que sejam hotéis. cujas camas não tenham lençóis de linho egípcio. Hoje, tantos deles são assim que, se fosse verdade, o próprio rio Nilo teria dado lugar à produção desses artefatos. De minha parte creio que os lençóis de linho egípcio, my God, são tão legítimos como os papiros à venda no Cairo. que não tenham rooftops, o que considero uma maneira elegante de nomear o que ai no Brasil chamam-se lajes. A semelhança entre a comida gourmand em um rooftop e um churrasquinho na laje é inevitável. Trata-se, of course, de uma forma de revestir de um charme equivocado uma ideia simples e de mau gosto. que não tenha piscinas de “bordas infinitas”. O primeiro a criar esse conceito foi um marqueteiro original, However, é bom que as piscinas tenham bordas limitadas, de modo que a água permaneça dentro delas. Que não provoque adjetivos como icônico ou emblemático — porque, as you know, esses adjetivos foram criados por assessores de imprensa sem palavras reais para definir uma hospedaria. que sejam frequentados por pessoas reais — e não celebridades sugeridas e nunca reveladas, cuja função é atrair incautos e tietes de qualquer tribo. que tenham móveis confortáveis, jamais projetados por designers pouco dispostos a usarem suas próprias cadeiras e sofáa. que sejam, therefore, lugares incomuns e não traquitanas maquiadas em nome de um modismo sem fim e sem graça.