Idosos a bordo

Gosto muito de viajar com minha tia Harriet. Não posso fazê-lo com frequência, porque ela é o que chamam de uma “idosa, very idosa”— e, of course, tratam-na como um ser que não merece conhecer novos lugares. Ou, even worst, como uma senhora incapaz de ter novas experiências.

Há, no Brasil e no mundo, centenas de blogueiros que defendem o direito de crianças viajoras e, of course, sempre têm regras que os defendam. Para idosos não há defensores. Exceto pelo fato de que apanha lugares para idosos na fila de embarque, tia Harriet é tratada como uma viajante qualquer. Eu a protejo, of course. Tia Harriet em um passado condenabilíssimo: os jovens da geração millenial devem considerá-la uma devassa. Ela fumou por mais de 50 anos, ainda é grande companheira de copo e não tem nada contra o foie gras. However, embora as pessoas olham mais para as crianças indefesas, les pauvres, “no peito dos idosos” — como dizia meu saudoso amigo João Gilberto, “também bate um coração.”

Pessoas muito velhinhas — como tia Harriet — agem, em grande parte, como crianças. As vezes têm disfunções intestinais e, nesse caso, usam fraldas. Mas ao contrário das crianças pequenas, I must say, não costumam correr e gritar dentro de aviões ou atrações turísticas.

Pelo menos tia Harriet não o faz. Pesquisas revelam que as pessoas que vivem permanentemente preocupadas com seus filhos, não dão a menor atenção aos seus avós. Os filhos costumam viajar juntos para destinos culturais sobre os quais não entendem patavinas, mas os avós — se possuírem uma cuidadora — é melhor que fi quem em casa.

Sorry: I disagree! O nome de tia Harriet pode não andar muito na moda, mas ela é tão valorosa quanto as Julias, Ninas e Helenas que ocupam os assentos das escolas primárias.

Pena que ninguém defenda as tias idosas. Anyway, eu prometo que, doravante, o farei.