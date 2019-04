Nadando no líquido amniótico

Agora em Irkutsk, local de nascimento de Trashie (que pediu uma viagem para matar saudades), nosso correspondente britânico responde a uma questão interessante:

Prezado Mr. Miles: o senhor sabe me dizer por que as estações de águas termais exercem tamanha atração sobre as pessoas?

Maria Tereza Arantes, por email

Well, my dear: não sei se já comentei, mas eu prefiro águas geladas. Já nadei em Svalbard, na Noruega, nas águas geladas de Viña del Mar, no Chile e, believe me, até na baia de San Francisco, ao lado dos lobos marinhos.

Mas você está certa: as pessoas se comprazem com águas mornas ou, mesmo, quentes. Há vários motivos que tendo a supor: as águas termais lembram o líquido amniótico que nos envolveu a todos quando éramos projetos de gente. As águas termais, as well, dão à muitas mães a sensação de que estão preservando seus filhos de resfriados, gripes e pneumonias. My old friend, dr. Arendt, costumava dizer que quanto mais as mães acham que preservam os filhos, mais elas os tornam desprotegidos. Anyway, como não sou pai, não tenho o que comentar a respeito.

However, confesso que as grandes estações termais do mundo (inclusive as do Brasil) causam-me certa repugnância. Recentemente estive em uma delas (não vou dizer qual) que tinha um bar bem no meio de uma de suas piscinas. O resultado é que farelos de empadinhas espalhavam-se por toda a parte na água cuja temperatura já lembrava a de um outro líquido muito familiar à nossa espécie.

Você tem razão ao lembrar que a humanidade adora águas tépidas desde priscas eras. As pessoas mais maldosas dizem que as primeiras piscinas com essa característica são contemporâneas às primeiras micoses e eczemas. Oh, my God. Isso não deve ser verdade.

(na foto, as termas de Széchenyi, em Budapest, uma das capitais mais termais da Europa).