O bigode dos homens do Rajastão

Well, my friends: assisto, com tristeza e horror, a onda nacional/populista que volta a espalhar-se mundo afora.

Ela vem de todos os lados, de todos os povos e revela o quanto estamos aprisionados aos nossos lugares (comuns), às nossas ideias (poucas) e às nossas crenças (erradas).

Os que, como eu, viveram o século 20, viram de perto aonde esses caminhos costumam levar. Pequenas e precárias situações de prosperidade financeira nacional não podem, my God, justificar qualquer tipo de intolerância. Costumo dizer, nas linhas que escrevo desde que completei a minha primeira visita a todos os países do mundo, que quem conhece ou vê o diferente, não aprende a odiá-lo.

Renovo minha exortação à modéstia e à humildade. Esteja sempre disposto a aprender com os outros (não importa quem eles sejam) e jamais a impingir seus próprios conceitos. Sobretudo se for à força.

Em resposta a meus leitores, já ousei afirmar que o pior tipo de viajante é aquele que vai disposto a convencer seus anfitriões de que eles — em seus hábitos e costumes — estão errados e é preciso que mudem. Unfortunately, há milhares de pessoas que creem nessa bobagem. O bom viajante vai de cabeça aberta. Por que será que no Rajastão os homens usam bigodes tão estranhos? E a burka, que tantas mulheres usam no Oriente Médio, será tão ruim para elas quanto parece a nós mesmos?

Depois de ouvirmos e aprendermos, podemos até discordar — e esse deveria ser o limite de qualquer conflito. However, a intolerância com o diferente está produzindo uma nova civilização fechada e traiçoeira, como tantas que reproduzimos com resultados nefastos.

A diferença, my friends, é que antes tudo ficava longe. Hoje, viajar é uma possibilidade real. Faça suas malas e descubra o mundo. Você vai entendê-lo as I did.