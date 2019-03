O melhor é que tudo muda a cada dia

It’s amazing. De cada dez correspondências que recebo, cinco pedem uma objetividade que desconheço. Querem saber qual é o lugar mais bonito do mundo. Qual é a cidade mais exótica? O povo mais simpático. A comida mais saborosa.

Well: aceito o fato de que um grande viajante está sujeito à emissão de julgamentos. Posso dizer, for instance — e sem a menor sombra de dúvidas — que Paris é muito mais atraente do que Caracas — sem qualquer consideração politica envolvido — e que o vinho da Borgonha tem uma ligeira superioridade sobre os vinhos que produzimos em Sussex ou em Kent, ainda, unfortunately, sem qualquer brilho.

Posso dizer, que o o oceano Índico tem as águas mais cristalinas, mas nem tanto assim se comparado a certas ilhas da Polinésia. Serei, I’m sorry to say, vago e errante nas minhas perorações, exceto se confrontado com verdades indesmentíveis. And you know what? Quem sou eu para considerar verdades indesmentíveis?

Ao viajar, tenho a sensação de que me aproximo mais do sábio que estuda muito. Aumentam minhas dúvidas e ampliam-se, therefore, minhas possibilidades.

É claro que tenho opiniões: acho de uma beleza inquestionável os fiordes da Noruega; julgo indesmentível que os lagos chilenos, cercados por vulcões cônicos (e não icônicos) têm um valor superior para a alma de quem tem a alegria de vê-los.

Como apreciador de pássaros, farto-me no Pantanal, em Botsuana e em certas áreas de Papua Nova Guiné.

Mas, assim com você que me escreve, ouso imaginar que não há nada definitivo nesse universo de julgamentos. Somos diferentes a cada dia — e, thank God, assim são nossas preferências.