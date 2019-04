Nosso interminável viajante manda um abraço a seus leitores desde Vladivostok, remota cidade no leste da Rússia aonde chegou usando o Expresso Transiberiano a partir de Irkutsk. Sua mascote Trashie visitou parentes e matou saudades de sua cidade natal. Abaixo, a pergunta que chegou nesses dias:

Mr. Miles: escolhi dois hotéis pelas fotos que vi de seus quartos. Quando fui hospedar-me, em ambos, a decepção foi imensa. Os apartamentos eram menores, mais sujos e menos inspiradores do que o sugerido em sua publicidade. Há algo que eu possa fazer a respeito?

Cleo Magalhães Dias, por email

Well, my dear: tenha essa regra em sua cabeça. O quarto da foto, unfortunately, nunca é aquele em que você vai ficar. Isso ocorre porque os sites de divulgação, os hotéis e todos os demais envolvidos na venda de um espaço para pernoite usam o velho truque de valorizar muito o que não tem de fato. Seja através do uso de lentes especiais, seja mostrando o único apê (sempre ocupado) com tantas virtudes.

Não é injusto: quando queremos vender um carro, uma casa ou qualquer outro bem, não temos qualquer pejo em maquiá-lo. Lembro-me que, certa vez, optei por um hotel em Roma que parecia ter um quarto ajeitado por bom preço. E tinha! However, o banheiro era tão pequeno que, quando o hóspede precisava usar a tábua, tinha de manter a porta aberta e depositar suas pernas dentro do próprio dormitório. Can you believe me?

Quando você vê fotos de apartamentos de luxo em revistas glamourosas, saiba, as well, que elas não representam o hotel como um todo — mas apenas suas suítes principais. É tudo parte do jogo.

Mas há, of course, jeitos de diminuir o problema. O primeiro é optando por hotéis de rede, cujos apartamentos costumam ser padronizados. Sem sustos e sem surpresas.

O segundo — e essa é minha recomendação — é pedir ajuda a um profissional de viagem e deixar que ele se preocupe com o assunto. Esteja certo de que ele vai procurar exatamente o que você deseja. Afinal, essa é a sua profissão. Isn’t it?