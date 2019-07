Reverência a um moai

Well, my friends: hoje estou, com Trashie, na ilha mais distante do mundo. A ilha de Páscoa fica a 3700 quilômetros de distância da América do Sul, a que pertence. É a ilha dos moais impressionantes. I’m right now in front of ahu Tongariki, o maior e mais belo dos 900 espalhados pelo lugar (incluindo os que estão semiesculpidos e permanecem na montanha onde os antepassados dedicaram-se a fazê-lo).

Os moais, poucos sabem, estão sempre de costas para o mar. In fact, eles eram erguidos para proteger os vilarejos — e permitir que os aldeões reverenciassem seus antepassados. Há um únio ahu (conjunto de moais) voltado para o mar, justamente em direção das ilhas Marquesas, de onde — supõem-se — vieram os colonizadores originais. Anyway, não era sobre isso que eu queria lhes falar, mas sobre a estranha sensação que acomete qualquer pessoa sensível nesse lugar longínquo. Até minha raposinha das estepes siberianas ajoelhou-se, reverente, diante de um ahu que lembrava um grupo de atores no palco prestes a fazer uma mesura de agradecimento.

Talvez você pense que ir à ilha de Páscoa é longe demais. Mas, como dizia meu saudoso amigo Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Espero que a sua não seja, my friend.