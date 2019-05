Rumo à Tristão da Cunha

Nosso surpreendente viajante, que na semana passada enviou seu relato de Paris está, agora, embarcado em um navio pesqueiro no Atlântico Sul. Junto ao artigo desta semana, Mr. Miles manda um informe originário de Capetown, na África do Sul: “Dear friends:” — diz ele — “Embarco hoje em um navio pesqueiro rumo a um dos mais remotos territórios ultramarinos de nosso Império Britânico. Quero saciar a curiosidade que tenho por conhecer a ilha de Tristão da Cunha, que outros ingleses sequer sabem que significa algo como ‘Very Sad ” da Cunha, isn’t it? A travessia levará seis dias, já que essa esquecida porção de terra fica a 2800 quilômetros do continente mais próximo. Espero, as soon as possible, enviar-lhe noticias de lá, visto que, segundo me informam, os 271 habitantes de ‘Very Sad’ agora têm um cybercafé. Ainda sei pouco sobre esta população. Mas há uma very interesting information que me chama a atenção: consta que os tristanenses apreciam o whisky ainda mais do que eu. Cada habitante abate, em média, uma garrafa por semana. Deve ser o paraíso.”

A seguir, a pergunta da semana:

Caro mr. Miles: sou assíduo leitor deste nobre espaço. Porém, uma dúvida intrigante me persegue: como o senhor obteve recursos financeiros para viajar tanto? Aproveito para perguntar se há alguma recomendação de bom custo-benefício para uma lua-de-mel que inclua a ilha de Páscoa e o Taiti.

Bruno Fucci Junior, São Bernardo do Campo, SP

Agradeço-lhe a questão, my friend. Dá-me a oportunidade de explicar aos novos leitores (e relembrar aos habitués) informações que já foram, of course, publicadas neste espaço em dias tão remotos que já nem parecem verdade. Tive a humble childhood no Condado de Essex, até que o passamento de uma longínqua e solitária contraparente de meu pai tornou-me, inesperadamente, um jovem muito rico.

Com a deliciosa irresponsabilidade dos efebos, decidi, então, partir para uma longa e profícua jornada pelo mundo, durante a qual fiz muitos amigos, vivi intensas paixões, estudei centenas de disciplinas e, last but not least, esgotei cada centavo da efêmera fortuna. Aquela altura, however, já havia me tornado sócio-remido de oito diferentes planos de milhagem e possuia tantos bons amigos, compadres e afilhados around the world que nunca mais tive problemas em viajar. Também nunca mais me ocorreu viver de outra maneira.

Por algum inexplicável motivo, fellow, inúmeras publicações around the world passaram, então, a interessar-se pelos meus maçantes relatos, fato que hoje complementa satisfatoriamente a meu budget.

Sobre sua outra questão, Bruno, tenho o prazer de informar-lhe que o roteiro sobre o qual você me consulta sempre terá ótimo custo-benefício. Be careful, anyway: a relação é esplêndida porque o custo será sempre alto e o benefício ainda maior quanto mais lhe custar a viagem. Rogo-lhe, fellow: não acredite em viagens econômicas para destinos caros e exclusivos como os que você tem em mente. É até possível encontrar custos baixos. Mas esqueça os benefícios.