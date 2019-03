Split e os dálmatas

Well, my friends: confesso que estou gostando dessas letras eletrônicas com as quais tenho me comunicado com vocês. Às vezes tomo alguns choques, ouço boings e outros ruídos desse mundo virtual, mas elas me dão a agilidade de escrever quando e aonde eu estiver.

Hoje, por exemplo, estou em Split, na Croácia, aonde vivem minha querida amiga Karen e seu marido Ranko. Split, a maior cidade da Dalmácia, tem uma geografia curiosa. Em certo sentido, lembra Salvador da Bahia ou Lisboa, com sua Alfama dos Marinheiros. Nos três casos, os pontos elevados da cidade, com seus casarões antigos, dominam estrategicamente a cidade e os que vivem nessas áreas — como Karen e Ranko — sentem-se como príncipes venezianos (já houveram muitos nessa porção do Adriático).

Trashie não gosta muito de ouvir essa história de que os dálmatas são originários da Dalmácia. Besides, despreza cães com pintas. A cidade parece ter mais do que os 170 mil habitantes catalogados e avança até os pés dos belos montes Koszjak e Mozor.

Come-se e bebe-se bem por aqui nas imediações do Palácio de Diocleciano. Split tem 17 séculos de história e, my God, uma longa crônica de guerras sangrentas — embora eu não possa dizer nada diferente de minhas próprias ilhas.

Essa é a época certa de passear pela região, com temperaturas aceitáveis. A alta primavera e o verão fazem derreter os queijos croatas. Lembrando que o melhor da gastronomia de Split é o que se parece com comida italiana — já que os venezianos estiveram por muito tempo nessas paragens.

Quer ser bem tratado na cidade. Então mencione o nome de Lucas Modric — o melhor jogador de futebol do mundo do ano, segundo a Fifa. Ele não é de Split. Ou melhor: não era. Agora, todas as cidades da Croácia reinvindicam-no. Na verdade Modric é de Zadar, que não fica longe de Split. Anyway: se você quiser uma briga ainda maior, pergunte em que cidade nasceu a gravata. Não há dúvidas de que essa estranha tira de pano que usamos enrolada no pescoço veio da Croácia (ou Hrvatska em sua grafia original). E, believe me: eles têm o maior orgulho disso!