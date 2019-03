Toda a monotonia da terra de contrastes

Posso lhes assegurar, sem qualquer possibilidade de erro: vivemos em uma terra de contrastes. Cada país é uma delas, cada província é outra, cada cidade também. Esse, by the way, é o bom da vida: a vida é feita de contrastes. O feio realça o belo, o seco valoriza o molhado, o verde agrada ao vermelho. Há monotonia na consonância e encanto na disparidade.

Viajar é peregrinar pelo distinto. I love it. Gente diferente, comida incomum, novos olhares e hábitos. Contrastes.

Mas há um problema com essa constatação: não se pode usar, nas conversas, nos títulos de jornal, nos destaques de admiração o termo “terra de contrastes”. Porque assim como Crato é uma “terra de contrastes”, Bali também o é — e o mesmo se pode dizer de Santiago, Mombasa ou Doha.

O que, unfortunately, não faz desses lugares nada que se possa afirmar parecidos entre si. Em outras palavras, my friends, a expressão “terra de contrastes” é tão vazia quanto um balão furado depois de uma festa infantil. Tentou significar, tentou mesmo alegrar os pimpolhos, mas não haverá ficar na memória de nenhum deles como nada além de um balão comum, desses que estão por toda a parte. Digamos, however, que os balões fossem diferentes em seu formato e em suas cores, que fizessem as crianças especialmente felizes. Ainda assim se, later on, alguém os definisse como “terras de contraste”, eles se igualariam aos demais.

In other words: Trashie e eu concordamos que, apesar da globalização, o nosso pequeno planeta, extensão de cada um de nossos quintais, seguirá sendo múltiplo, variado, rico e atraente. Unfortunately, quanto mais as pessoas decidirem que a melhor maneira de referir-se a ele é através da expressão “terra de contrastes”, mais chato, uniforme e monótono ele ficará.

Em um próximo blog estarei comentando outros termos absolutamente sem cabimento que estão muito em voga em um tipo cada dia mais pobre de comunicação. Entre elas, icônico e emblemático, duas expressões que provocam, my God, crises de espirros em Trashie. Suponho que ambas nasceram, well…, onde mais? Na terra de contrastes, of course!