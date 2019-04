Um banheiro que é como o colo da mulher amada

Sempre me surpreendo quando volto ao Japão. Não reconheço nele o país belicista do passado, that seemed to be very cold. Cada vez mais, espanta-me a Terra do Sol Nascente. Não me canso de admirar suas atitudes: o cuidado que têm com os mais velhos membros da sociedade, o apreço que têm pela limpeza — it’s amazing! — e o venerável silêncio que praticam sempre que não são convidados a falar ou cantar — yes, they do love music, as well.

Hoje estou aqui para rever Hayashizaki Matsue, meu velho amigo e conselheiro de sudoku. E não posso deixar de aproveitar o ensejo para mencionar que Nayashizaki abriu, recently, o banheiro mais curioso do mundo. Ele fica em seu bar chamado Hipopo Papa Café.

Já falo especificamente sobre ele. However, é meu dever lembrar que os W.Cs japoneses são tão convidativos quanto o colo da mulher amada. Eles são cheirosos, esmeradamente limpos, contam com equipamentos que fazem a limpeza by theirselves. Mais que isso: têm música ambiente e aquecimento para que ninguém pegue um resfriado em suas nádegas.

O de meu amigo é ainda mais atraente: ele o concebeu entre três paredes que formam um aquário repleto de peixes ornamentais e, para quem prefere, até simpáticas tartarugas. Só vão sofrer os que, quando sentem-se observados, não logram finalizar sua função. Don’t you agree?