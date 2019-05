Não vou dizer quem ficou pouco empolgada com o nome de seu sucessor. Apenas que ela é minha grande amiga. Archie, que significa “verdadeiramente bravo” em nosso idioma ancestral é sinônimo do que vocês, no Brasil, chamariam de Arquibaldo. Com uma desvantagem, my God: o nome está no diminutivo. Ou seja: ele é um Arquibaldinho. Imaginem se, um dia, tivermos um rei Arquibaldinho… “Será o fim da monarquia, for sure. I’m devastated”, disse-me essa senhora que não quer ser identificada.

Aliás, a maioria dos britânicos (e, for sure, grande parte de nossos ex-colonos norte-americanos), dariam seu dedo mindinho por dois minutos de convivência com nossa carismática rainha Elizabeth II, uma das mais longevas soberanas de todos os tempos que, no último mês de fevereiro completou 67 anos de reinado.

Para minha imensa alegria, não preciso arriscar uma falange sequer porque, ao dar-lhe seu primeiro corgie (cão de estimação oficialmente adotado pela realeza), tornei-me um amigo querido. Ainda hoje, sempre que volto de minhas viagens, costumo tomar a cup of tea com a rainha que, besides, adora as rosas colombianas com as quais costumo presenteá-la em seus aniversários.

Na impossibilidade de estar perto de sua monarca, os súditos — de quinze estados independentes e 53 países da Commonwealth — fazem longos plantões na porta de sua residência, o Buckingham Palace. Assistem a troca de guardas e suspiram quando as cortinas do primeiro andar movimentam-se. But, my God: como é difícil ver a rainha. Ela costuma ir ao palácio Windsor. Passa o verão no Castelo de Balmoral, na Escócia. Participa, cada vez menos, de eventos sociais ou de caridade. Nevertheless, Elizabeth é sempre Elizabeth. Seu sorriso, ouso dizer, mantem viva e orgulhosa nossa nação. God save the Queen! And God save Archie, as well!