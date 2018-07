Viagens Plásticas

Semana Santa em Óbidos

Na manhã pálida de março a névoa fazia às vezes de sentinela no alto da muralha medieval de Óbidos. Altos também, alguns casarões parecem espiar, através das janelas fechadas, quem chega quase com o cantar do galo. Essa visão serena me acena que será outro dia prazeroso em uma das antigas aldeias do interior