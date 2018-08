Amsterdã, a comida como obra de arte

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quantas cidades poderiam determinar sua criação e posterior riqueza graças a uma originalidade gastronômica? Pois assim nasceu Amsterdã, Holanda, entre névoas e águas, na foz do rio Amstel, quando Willen Brukelszoon descobriu o método para defumar arenque. O peixe, conservado por mais tempo, alavancou o desenvolvimento do porto que prosperou ainda mais com a exportação da cerveja vinda de Hamburgo.

Depois de direcionar as águas que invadiam livremente suas terras, com diques, moinhos e canais, os holandeses partiram para o além-mar em busca das especiarias. Pimenta, cravo, gengibre, canela e noz-moscada, hoje reduzidos a singelos elementos culinários, eram naquele tempo de vital importância para saborar e aromatizar carnes e peixes.

A cidade construída ao longo dos canais tem uma arquitetura de detalhes singulares: casas de fachadas altas e estreitas, frontões triangulares ou em degraus e pequenas placas de pedra decoradas. Estas serviam para identificar o proprietário e seu trabalho numa época em que não existia o sistema de numeração. Vêem-se desta maneira representados uma leiteira, um padeiro, um pescador. Artistas criaram para ricos negociantes alegorias mais sofisticadas, como o baixo-relevo de um banquete ou o busto de Ceres, a deusa romana protetora dos cereais.

Percorrendo o Rijksmuseum, o maior museu de arte de Amsterdã, fica clara nas obras dos grandes mestres a simbiose arte/gastronomia. O jantar da corporação da Guarda Civil, obra de Cornelis Anthonisz, de 1533, é um dos primeiros quadros expostos, e quase ao lado fica o “Banquete dos Oficiais de Saint-Georges” de Frans Hals. Estas telas mais parecem verdadeiras confrarias báquicas com grandes assados, pães e vinhos, servidos em pratos de porcelana fina e taças de peltre. Em outra tela, Rembrandt se apresenta com sua jovem esposa brindando com um longo e elegante copo de vinho a alegria da vida. Na mesa atrás do casal, se vê uma torta de ave exótica.

No mesmo apetite, mas em outro tom, Pieter Aertsen retrata a festa camponesa “Dança dos ovos” e Jan Steen registra um almoço em família, onde todos estão visivelmente embriagados. Bosch, por sua vez, concebeu a “Gula” em tons de rosa, e Van Gogh imortalizou em quadros, batatas cheias de terra, repolhos, pêras, uvas até um prosaico vaso de cebolinhas verdes. Quem diria, museu dá fome!

Se me pedissem para definir uma cor de Amsterdã, eu diria a de terracota. E um aroma? Eu cravaria o das especiarias. Foi como apreendi a cidade quando andei e desandei margeando os canais e labirintos de ruazinhas e vielas. A cor é a das casas centenárias milagrosamente conservadas, já o cheiro das tabernas, pubs, mercearias e delicatessens.

E por falar nelas a tentadora vitrine da loja Simon Meyssen atrai pelo ocre dourado e castanho de dezenas de variedades de pães para petiscar com diversos tipos de queijos. Só do tipo gouda (pronuncia-se hrráuda) existem 27. Já a Gastrovino, das mais famosas casas para gourmets da cidade, exibe na vitrine uma composição surrealista: suas melhores especialidades flutuam no fundo infinito de valiosa moldura. Ali estão a cerveja Zatt fermentada na própria garrafa, o rum com frutas exóticas, queijos e chocolates como o Verkade ou o Droste, para citar apenas alguns.

Na Jacob Hooy & Co, a loja de ervas mais antiga de Amsterdã (e talvez de toda Europa), especiarias, chás e temperos conservam o mistério dos locais longínquos de onde vieram. Logo à entrada, uma estranha escultura de duas cobras entrelaçadas, sem dúvida em alusão ao símbolo de Hipócrates, parece reafirmar que o alimento e a medicina procedem da mesma fonte. Nos potes de porcelana ou nas gavetas de carvalho francês se guardam alcaçuz, cardamono, anis-estrelado, açafrão e favas de baunilha. Uma loja para os alquimistas da cozinha.

Mas os holandeses adoram mesmo é fazer compras ao ar livre. De escargot a cogumelos, de arenques a queijos, o mais completo mercado é o Cuypmarket, assim batizado em homenagem a mais um pintor holandês, Albert Cuyp.

Agora, se pintores preferem a mesa colorida, poetas sempre buscaram inspiração nos cafés.

Neles vi também similaridades entre arte e comida. A mais óbvia está na decoração interna. Atrás das fachadas históricas de antigos prédios surge um universo em sintonia com o século 21. O resultado do décor, mesmo que alguns apelem para a excentricidade, é sempre surpreendente e de bom gosto.

Amsterdã pela diversidade de seus Cafés sai na frente de outros países: Pub, brown café, eetcafe, designer bar, bar de degustação, jazz café e, se você se dá a devaneios psicanalíticos, o smoking café. Em suma, cada qual com seu jeitão.

Os brown e eetcafés que fizeram minha cabeça foram o tradicional Café Americain, na Leidseplein, a praça mais movimentada da cidade, e o badalado De Jaren com vista para o rio Amstel, ou ainda o Esprit. Por quê?

Porque neles foi difícil definir quem protagoniza quem. O cardápio convidativo ou a elegância e a autenticidade de cada lugar, cada qual com sua arte. O Americain decorado em autêntico estilo art nouveau é point de intelectuais, artistas e políticos que ali dispõem de mesas destinadas à leitura de jornais e revistas. O De Jaren é o preferido dos estudantes, e fácil de ser encontrado pelo rastro da música pop e eletrônica.

Na esteira arte e cafe surgiram os Designer Bars, com arquitetura e decoração arrojada. Um deles é o Esprit, repleto de gente bonita (isso também não é arte?), onde lembrei do poema de Cassiano Ricardo. “A linda moça, de olhar gris, toma café. Moça feliz”.

Para confirmar que arte e gastronomia em Amsterdã sempre andaram juntas, o Café Pakhuis está instalado no maior centro de design holandês, o Interior & Design Center Pakhuis. Na verdade, ele me pareceu flutuar em uma estrutura de vidro acoplada a um antigo armazém das docas da cidade. Do café se tem uma das mais sublimes vistas desta cidade, feita de água e névoa, onde tudo começou com um peixe.

Endereços úteis:

Café Americain – Leidsekade 97

De Jaren – Nieuwe Doelenstraat 20

De Tuin – Tuindwarsstraat 13

Café Esprit – Spui10

Café Metz & Co – Keisersgracht 455

Café Pakhuis – Oostelijke Handelskade 17

Jacob Hooy & Co – Kloveniersburgwal 12

Simon Meyssel – Albert Cuypstraat 80

Gastrovino – Hoofstraat 59

Cuypmarket – Albert Cuypstraat 7-700

Acompanhe os autores também no Viramundo e Mundovirado, no facebook viramundoemundovirado e instagram @viramundoemundovirado