Pão de Queijo, uma viagem só por causa dele

Se tem um ingrediente mandachuva na cozinha mineira é o queijo. Afinal, tudo fica melhor com ele. Os queijos artesanais produzidos na Serra da Canastra e do Serro, com tipo de gado, pastagem e microfauna próprios, ganharam o selo de Indicação Geográfica. Mas, os queijos do Vale do Suaçuí, Serra do Salitre, Vale de Jequitinhonha, Campo das Vertentes, não são produzidos apenas em locais com nomes sonoros e bonitos, têm nuances de sabores e de texturas.

E, nós fissurados por queijos gostamos de saber de onde vem o leite, o tempo de maturação, a história de cada um, e a do pão de queijo.

Foi lá nos tempos coloniais, numa esfumaçada cozinha de uma Casa Grande, em Minas Gerais, que deu na veneta de uma quituteira misturar dois ingredientes: queijo mais polvilho. Deu no quê? Na graça de pãezinhos puxa-puxa. Depois, sem mais nem aquela acrescentou ovos, sal, leite, e manteiga à massa. Nas asas de sua imaginação, teria pensado que sua receita ia se pulverizar pelos quatro ventos do mundo? Isso pode até ser fruto de nossos férteis devaneios, mas é bem provável que assim tenha sido.

E, também só um mineiro da gema para bolar hoje um local com cardápio exclusivo de pães de queijo – da entrada a sobremesa. Mas não se engane, pão de queijo em Minas é assunto sério. E, na “A Pão de Queijaria”, em Belo Horizonte, saboreia-se o tradicional com massa crocante por fora, além de outras divertidas invencionices gastronômicas.

Ali tem uma mineirice esperta que só. Você curte o queijo macio do Serro? Então vai pra lá toda terça. Se o seu queridinho for o Alagoa, mais salgado e picante, se apresse em ir na quarta. Mas, se quiser experimentar um pão de queijo com sabor mais forte, feito como o queijo da Serra do Salitre, ou o clássico Canastra, chispa pra Queijaria na quinta ou no sábado.

De entrada provamos um pão de queijo (PDQ como dizem por lá) com manteiga de café e outro recheado com creme de queijo. Já o prato principal dividimos um PDQ com Pernil de Lata, e outro com mix de cogumelos. Para acompanhar, um foi de caipirinha de lima com manjericão, e o outro o delicioso leite quente com doce de leite de Viçosa.

A solução foi compartilhar também as sobremesas: um PDQ recheado com goiabada cascão de Ponte Nova, outro com brigadeiro de doce de leite e chocolate derretido, e ainda um inusitado sorvete com queijo Alento, crouton de pão de queijo, castanha do Pará e melado de caldo de cana.

A verdade é que me empolguei um pouco, pois ninguém vai a Belo Horizonte só por conta de um pão de queijo. Ou vai? Fizemos ainda um delicioso passeio na Praça da Liberdade rodeada de museus, entre eles o Memorial Minas Gerais-Vale. Conhecemos a diversidade e beleza do artesanato mineiro em sala especial do Palácio das Artes. E na Pampulha vimos a semente de Brasília.

Enchemos sacolas de queijos e doces no Mercado Central. Já no Velho Mercado Novo a novidade são os antigos e poeirentos boxes que rejuvenesceram com decoração no estilo e climão dos armazéns do passado. Isso só para citar um tiquim de coisas com as quais Belo Horizonte nos alimenta que ficam melhores se embaladas com histórias contadas com aquele saboroso sotaque característico, café e uma cestinha de pão de queijo.

A Pão de Queijaria, tá lá na rua rua Antônio de Albuquerque, 856, Savassi

Quer conhecer mais sobre a tradição gastronômica belo-horizontina? Acesse lugaresporbeaga.com.br